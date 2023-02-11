https://sputnikarabic.ae/20230211/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-نعمل-بنشاط-مع-مصر-لاعتماد-واستخدام-بطاقات-مير-1073372633.html
السفير الروسي لدى القاهرة: نعمل بنشاط مع مصر لاعتماد واستخدام بطاقات "مير"
السفير الروسي لدى القاهرة: نعمل بنشاط مع مصر لاعتماد واستخدام بطاقات "مير"
كشف السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، أن بلاده تعمل بنشاط مع القاهرة بشأن مسألة اعتماد واستخدام بطاقات الدفع "مير" الروسية في مصر. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T09:08+0000
2023-02-11T09:08+0000
2023-02-11T09:08+0000
العالم العربي
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وقال بوريسينكو لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل بنشاط مع السلطات المصرية في موضوع اعتماد واستخدام بطاقات الدفع "مير" الروسية في مصر".وذكر السفير، أنه تم بالفعل تنفيذ الكثير من الأعمال التحضيرية الفنية في عام 2022، ولكن حتى الآن لم يتم صياغة القرارات النهائية بعد، مضيفا بالقول "مع ذلك، تدرك مصر أن إمكانية استخدام بطاقات "مير"، هنا ستجذب المزيد من السياح الروس".وأشار بوريسنكو إلى أن تدفق السياح من روسيا إلى مصر سيزداد إذا تم حل المشكلة بشكل أسرع باستخدام بطاقات "مير".وبطاقة "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.يذكر أن بطاقات "مير" الروسية يمكن استخدامها حاليا في 10 دول إضافة إلى روسيا، وخاصة في تركيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20221025/خبير-مصرفي-يؤكد-أن-ربط-نظامي-الدفع-المصري-ميزة-والروسي-مير-أمر-جيد-اقتصاديا-لكن-السياسة-تعوقه-1069472822.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
السفير الروسي لدى القاهرة: نعمل بنشاط مع مصر لاعتماد واستخدام بطاقات "مير"
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كشف السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، أن بلاده تعمل بنشاط مع القاهرة بشأن مسألة اعتماد واستخدام بطاقات الدفع "مير" الروسية في مصر.
وقال بوريسينكو لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل بنشاط مع السلطات المصرية في موضوع اعتماد واستخدام بطاقات الدفع "مير" الروسية في مصر".
وذكر السفير، أنه تم بالفعل تنفيذ الكثير من الأعمال التحضيرية الفنية في عام 2022، ولكن حتى الآن لم يتم صياغة القرارات النهائية بعد، مضيفا بالقول "مع ذلك، تدرك مصر أن إمكانية استخدام بطاقات "مير"، هنا ستجذب المزيد من السياح الروس".
وأشار بوريسنكو إلى أن تدفق السياح من روسيا إلى مصر سيزداد إذا تم حل المشكلة بشكل أسرع باستخدام بطاقات "مير".
25 أكتوبر 2022, 16:30 GMT
وبطاقة "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
يذكر أن بطاقات "مير" الروسية يمكن استخدامها حاليا في 10 دول إضافة إلى روسيا، وخاصة في تركيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وغيرها.