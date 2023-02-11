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https://sputnikarabic.ae/20230211/السفير-الروسي-لدى-تشاد-الغرب-يتدخل-علنا-في-شؤون-البلدان-الأفريقية-1073371141.html
السفير الروسي لدى تشاد: الغرب يتدخل علنا في شؤون البلدان الأفريقية
السفير الروسي لدى تشاد: الغرب يتدخل علنا في شؤون البلدان الأفريقية
قال السفير الروسي لدى تشاد، فلاديمير سوكولينكو، اليوم السبت، إنه على ضوء التنافر القائم حاليا بين روسيا والغرب، وفي الوقت الذي تنغمس فيه الدبلوماسية الغربية في... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T06:58+0000
2023-02-11T06:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف السفير، في حديث لـ"سبوتنيك"، "لكي تخرج الدبلوماسية الغربية من هذه الأزمات، تقوم باستخدام نفس مجموعة الأدوات التي لا تتبدل، كالسخرية التي ليس لها حدود، والضغوطات والاحتكار والاستفزازات"، وأن "تشاد ليست استثناء من ذلك".ولفت السفير الروسي، إلى أن الدبلوماسيين الغربيين "أعلنوا أفريقيا منطقة جديدة للمصالح الخاصة للاتحاد الأوروبي، و"في العالم الحر المبني على "القواعد" الأمريكية، تصل العبثية السياسية إلى ذروتها التاريخية"، بحيث "يتم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة بشكل علني وعلى مستوى رسمي".وأعاد سوكولينكو إلى الأذهان، كيف أن "القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى تشاد، إلين ثورنبيرن، أصدرت في يوليو/ تموز 2022، إرشادات حول كيفية بناء عملية ديمقراطية في تشاد، ومن من التشاديين له الحق بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".كما تحدث عن كيف أن "رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، طرح مشروع قرار يدين "الانقلاب في تشاد في أبريل/ نيسان 2021" عندما توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو، بشكل مأساوي. بينما في الواقع، انتقلت السلطة في تشاد إلى أيدي مجلس عسكري انتقالي نتيجة إجراء شرعي تم وضعها بمشاركة الاتحاد الأفريقي".وأكد الدبلوماسي الروسي أن محاولات إدخال عناصر عدم الثقة في الحوار السياسي بين موسكو ونجامينا، محكوم عليها بالفشل، بغض النظر عن الجهة التي تصدر عنها.
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روسيا, أخبار تشاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

السفير الروسي لدى تشاد: الغرب يتدخل علنا في شؤون البلدان الأفريقية

06:58 GMT 11.02.2023
© AFP 2023 / DJIMET WICHEالعلم الروسي في نجامينا عاصمة تشاد
العلم الروسي في نجامينا عاصمة تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AFP 2023 / DJIMET WICHE
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حصري
قال السفير الروسي لدى تشاد، فلاديمير سوكولينكو، اليوم السبت، إنه على ضوء التنافر القائم حاليا بين روسيا والغرب، وفي الوقت الذي تنغمس فيه الدبلوماسية الغربية في أزمات، تحقق الدبلوماسية الروسية نجاحات.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف السفير، في حديث لـ"سبوتنيك"، "لكي تخرج الدبلوماسية الغربية من هذه الأزمات، تقوم باستخدام نفس مجموعة الأدوات التي لا تتبدل، كالسخرية التي ليس لها حدود، والضغوطات والاحتكار والاستفزازات"، وأن "تشاد ليست استثناء من ذلك".

ولفت السفير الروسي، إلى أن الدبلوماسيين الغربيين "أعلنوا أفريقيا منطقة جديدة للمصالح الخاصة للاتحاد الأوروبي، و"في العالم الحر المبني على "القواعد" الأمريكية، تصل العبثية السياسية إلى ذروتها التاريخية"، بحيث "يتم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة بشكل علني وعلى مستوى رسمي".
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9 فبراير, 16:21 GMT
وأعاد سوكولينكو إلى الأذهان، كيف أن "القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى تشاد، إلين ثورنبيرن، أصدرت في يوليو/ تموز 2022، إرشادات حول كيفية بناء عملية ديمقراطية في تشاد، ومن من التشاديين له الحق بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

كما تحدث عن كيف أن "رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، طرح مشروع قرار يدين "الانقلاب في تشاد في أبريل/ نيسان 2021" عندما توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو، بشكل مأساوي. بينما في الواقع، انتقلت السلطة في تشاد إلى أيدي مجلس عسكري انتقالي نتيجة إجراء شرعي تم وضعها بمشاركة الاتحاد الأفريقي".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن محاولات إدخال عناصر عدم الثقة في الحوار السياسي بين موسكو ونجامينا، محكوم عليها بالفشل، بغض النظر عن الجهة التي تصدر عنها.
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