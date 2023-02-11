https://sputnikarabic.ae/20230211/السفير-الروسي-مصر-رغم-ضغوط-الغرب-تواصل-التعاون-المثمر-والفعال-مع-موسكو-1073372730.html

السفير الروسي: مصر رغم ضغوط الغرب تواصل التعاون المثمر والفعال مع موسكو

السفير الروسي: مصر رغم ضغوط الغرب تواصل التعاون المثمر والفعال مع موسكو

صرح السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، اليوم السبت، بأن مصر، وعلى الرغم من ضغوط الغرب لتقليص العلاقات مع روسيا، تواصل تعاونها النشط مع موسكو. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة – سبوتنيك. وقال بوريسينكو، لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، نحن نتفهم أن مصر وشركاءنا العرب الآخرين يمرون بأوقات عصيبة في ظل الوضع الحالي، عندما يتعرضون لضغوط هائلة من الغرب، وغالبا ما يُطلب منهم قطع أي اتصالات مع روسيا، والتي تصل لحد الإنذارات".واستشهد السفير، بالزيارة الصيفية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة، عندما ذهب سفراء دول مجموعة السبع إلى وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، وأصروا على إلغاء الاجتماعات المخطط لها هناك.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا والسعي لاستعادة التبعية الاستعمارية لأفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20230211/السفير-الروسي-مصر-مهتمة-بالانضمام-لـ-بريكس-وأعربت-عن-رغبتها-في-ذلك-1073371820.html

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