https://sputnikarabic.ae/20230211/السفير-الروسي-مصر-رغم-ضغوط-الغرب-تواصل-التعاون-المثمر-والفعال-مع-موسكو-1073372730.html
السفير الروسي: مصر رغم ضغوط الغرب تواصل التعاون المثمر والفعال مع موسكو
السفير الروسي: مصر رغم ضغوط الغرب تواصل التعاون المثمر والفعال مع موسكو
صرح السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، اليوم السبت، بأن مصر، وعلى الرغم من ضغوط الغرب لتقليص العلاقات مع روسيا، تواصل تعاونها النشط مع موسكو. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T09:16+0000
2023-02-11T09:16+0000
2023-02-11T09:16+0000
مصر
روسيا
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102670/01/1026700167_0:292:2730:1828_1920x0_80_0_0_eb91420a7d0995d0979c193f41a2910e.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال بوريسينكو، لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، نحن نتفهم أن مصر وشركاءنا العرب الآخرين يمرون بأوقات عصيبة في ظل الوضع الحالي، عندما يتعرضون لضغوط هائلة من الغرب، وغالبا ما يُطلب منهم قطع أي اتصالات مع روسيا، والتي تصل لحد الإنذارات".واستشهد السفير، بالزيارة الصيفية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة، عندما ذهب سفراء دول مجموعة السبع إلى وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، وأصروا على إلغاء الاجتماعات المخطط لها هناك.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا والسعي لاستعادة التبعية الاستعمارية لأفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230211/السفير-الروسي-مصر-مهتمة-بالانضمام-لـ-بريكس-وأعربت-عن-رغبتها-في-ذلك-1073371820.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102670/01/1026700167_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_32964c46d0439198d65478fcffb0acc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
السفير الروسي: مصر رغم ضغوط الغرب تواصل التعاون المثمر والفعال مع موسكو
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، اليوم السبت، بأن مصر، وعلى الرغم من ضغوط الغرب لتقليص العلاقات مع روسيا، تواصل تعاونها النشط مع موسكو.
القاهرة – سبوتنيك. وقال بوريسينكو، لوكالة "سبوتنيك
": "بالطبع، نحن نتفهم أن مصر وشركاءنا العرب الآخرين يمرون بأوقات عصيبة في ظل الوضع الحالي، عندما يتعرضون لضغوط هائلة من الغرب، وغالبا ما يُطلب منهم قطع أي اتصالات مع روسيا، والتي تصل لحد الإنذارات".
واستشهد السفير، بالزيارة الصيفية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة، عندما ذهب سفراء دول مجموعة السبع إلى وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، وأصروا على إلغاء الاجتماعات المخطط لها هناك.
وتابع بوريسينكو: "رغم كل هذه الضغوط، تظل مصر وفية لتقاليد الصداقة بين بلدينا، التي تم إرساؤها خلال رئاسة جمال عبد الناصر، وتواصل التعاون الفعال مع روسيا في المجال الاقتصادي، وفي الثقافة، وعلى مختلف المنابر السياسية الدولية".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا
والسعي لاستعادة التبعية الاستعمارية لأفريقيا.