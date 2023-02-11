اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نعمل على رفع العقوبات عن سوريا... صور
© Sputnik . Attia Al-Attiaرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيغر: نعمل على رفع العقوبات عن سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
حصري
دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم السويسرية ميريانا سبولياريتش إيغر إلى ضرورة العمل مع جميع الجهات الدولية والعالمية لرفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، خصوصا عقب كارثة الزلزال المدمر الذي زاد من معاناة المدنيين بعد عقد كامل من الحرب.
وقالت سبولياريتش إيغر خلال لقائها والوفد المرافق لها مع محافظ الحسكة السورية الدكتور لؤي صيوح، اليوم السبت، إن معاناة السوريين ازدادت بشكل أكبر نتيجة كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد التي تعاني من الحرب منذ سنوات.
© Sputnik . Attia Al-Attiaرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيغر: نعمل على رفع العقوبات عن سوريا
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيغر: نعمل على رفع العقوبات عن سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتابعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم، في اجتماعها الذي حضرته "سبوتنيك" أن "سوريا بالأصل تعتبر من أهم أولياتهم في عملهم الإنساني على مستوى العالم"، مؤكدة أنها ستقوم بالاتصال والعمل في جميع المحافل الدولية لنقل معاناة الشعب السوري، خصوصاً بعد مشاهد الدمار التي رأتها في حلب إثر الزلزال المدمر.
وأشارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أهمية تنفيذ بعض الاحتياجات الخاصة بمحافظة الحسكة، لافتة إلى قيامها برفقة البعثة بجولة شملت العديد من القطاعات في المحافظة للإطلاع على واقعها وإمكانية تقديم المساعدة ومنها مخيم الهول، كما اطلعت على استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب عن مليون مدني سوري للشهر السابع على التوالي.
وأوضح محافظ الحسكة، لؤي صيوح، أن سوريا تعاني أزمة إنسانية كبيرة، وخاصة بعد الزلزال الذي ضرب عددا من المحافظات، ما رتب أعباء كبيرة على الدولة بظل محدودية الإمكانات جراء الحصار الظالم الذي يفرضه الغرب، داعيا اللجنة الدولية للتدخل والمشاركة الفاعلة والعمل على تلبية احتياجات الأسر التي باتت دون مأوى.
© Sputnik . Attia Al-Attiaرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيغر: نعمل على رفع العقوبات عن سوريا
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيغر: نعمل على رفع العقوبات عن سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وطالب المحافظ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الولايات المتحدة لفك الحصار المفروض على الشعب السوري، والذي يخالف كل العهود والمواثيق الدولية، لافتا إلى أن أبناء الحسكة يعانون انتهاكات يومية بسبب وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي ومن يدور في فلكهما.
كما طالب المشاركون في الاجتماع بضرورة الضغط على المحتلين الأمريكي والتركي ومن يدور في فلكهما لتحييد المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية بشكل عام وخاصة محطة مياه علوك، وزيادة دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقطاعات الصحة والتعليم ودعم مشاريع البنى التحتية.
© Sputnik . Attia Al-Attiaرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيغر: نعمل على رفع العقوبات عن سوريا
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيغر: نعمل على رفع العقوبات عن سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وكانت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت، اليوم السبت، مخيم الهول عقب زيارتها للمناطق المتضررة جراء الزلزال في محافظة حلب يوم أمس، برفقة علي منصور رئيس الفرع وعدد من منسقي الأقسام الفرع في الحسكة.
وبحسب مصدر في فرع الهلال الأحمر العربي السوري لــ"سبوتنيك" حيث شملت الزيارة أجنحة المشفى المشترك ما بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري والعيادات الطبية واطلعوا على أهم الخدمات المقدمة للمرضى.
كما زار الوفد عدد من المشاريع المشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم عقد اجتماع مع الوفد نوقش خلاله واقع الاستجابة الإنسانية في محافظة الحسكة في ظل وجود المخيمات ومراكز الإيواء واستمرار انقطاع المياه عن السكان، ودعم القطاعات الخدمية في محافظة الحسكة.