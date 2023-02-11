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مقتل فلسطيني برصاص مستوطن شمالي الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص مستوطن شمالي الضفة الغربية

قُتل شاب فلسطيني مساء اليوم السبت، برصاص مستوطن إسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع 2023 إلى 46 بينهم 9 أطفال. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T16:32+0000

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2023-02-11T16:32+0000

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما)، استشهد مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص مستوطنين، في قرية قراوة بني حسان، غرب سلفيت".ونقلت عن شهود عيان قولهم إن "مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة الشاب ريان برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق".وبحسب "وفا" يرتفع عدد القتلى الفلسطينين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 46 قتيلا بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، ومعتقل في سجون إسرائيل.من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مواجهات اندلعت بين مستوطنين وفلسطينيين في منطقة قرية قراوة بني حسان، لافتة إلى أن مستوطنا قد أصيب عندما تم رشقه بحجر في رأسه خلال المواجهات التي قُتل فيها الفلسطيني ريان.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد وجه بتسريع إجراءات حصول المستوطنين على أسلحة مرخصة وسط مخاوف فلسطينية من تشكيل مليشيات يهودية مسلحة بالضفة.وخلال العام الماضي، نفذ مستوطنون إسرائيليون 849 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية في 228 منها سجلت إصابات وفي 621 وقعت أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة.

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