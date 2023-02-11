مقتل فلسطيني برصاص مستوطن شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بقمع الجيش الاسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
قُتل شاب فلسطيني مساء اليوم السبت، برصاص مستوطن إسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع 2023 إلى 46 بينهم 9 أطفال.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما)، استشهد مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص مستوطنين، في قرية قراوة بني حسان، غرب سلفيت".
ونقلت عن شهود عيان قولهم إن "مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة الشاب ريان برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق".
وزارة الصحة الفلسطينية: "ارتقاء الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان ( ٢٧ عاماً )، برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان قضاء سلفيت". pic.twitter.com/hNyZ0z5JVN— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) February 11, 2023
وبحسب "وفا" يرتفع عدد القتلى الفلسطينين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 46 قتيلا بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، ومعتقل في سجون إسرائيل.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مواجهات اندلعت بين مستوطنين وفلسطينيين في منطقة قرية قراوة بني حسان، لافتة إلى أن مستوطنا قد أصيب عندما تم رشقه بحجر في رأسه خلال المواجهات التي قُتل فيها الفلسطيني ريان.
עימותים אלימים באזור הכפר קראוות בני חסן בשומרון: הפלסטינים מדווחים על הרוג מירי שביצע יהודי. גורם ביטחוני: במקום היה עימות במהלכו יידו הפלסטינים אבנים וירו זיקוקים לעבר היהודים, אחד היהודים נפצע בראשו@GalAharonovich @carmeldangor— כאן חדשות (@kann_news) February 11, 2023
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد وجه بتسريع إجراءات حصول المستوطنين على أسلحة مرخصة وسط مخاوف فلسطينية من تشكيل مليشيات يهودية مسلحة بالضفة.
وخلال العام الماضي، نفذ مستوطنون إسرائيليون 849 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية في 228 منها سجلت إصابات وفي 621 وقعت أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة.