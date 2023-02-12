https://sputnikarabic.ae/20230212/إعلام-إيران-تحتل-المركز-الـ11-في-إنتاج-سيارات-الركاب-بالعالم-في-2022-1073406722.html
إعلام: إيران تحتل المركز الـ11 في إنتاج سيارات الركاب بالعالم في 2022
إعلام: إيران تحتل المركز الـ11 في إنتاج سيارات الركاب بالعالم في 2022
أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن إيران احتلت المرتبة الحادية عشر في إنتاج سيارات الركاب في أنحاء العالم خلال العام الماضي. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T07:43+0000
2023-02-12T07:43+0000
2023-02-12T07:43+0000
أخبار إيران
إنتاج
تصنيع
اقتصاد
صناعة السيارات
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ونقلت وكالة "إرنا" عن تقرير للرابطة أن إنتاج سيارات الركاب في العالم خلال عام 2022 شهد زيادة بمعدل 7.9%.وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن إجمالي عدد سيارات الركاب التي تم إنتاجها في العالم طوال عام 2022 بلغ 68 مليون و161 ألف سيارة.وأوضحت أن عملية إنتاج سيارات الركاب في إيران شهدت نموا خلال عام 2022 بنسبة 10.8% مقارنة بالعام السابق.وذكر التقرير أن إيران عادت إلى نادي مليون مصنع للسيارات على الرغم من أنها ما زالت تخضع للحظر الأمريكي.وأشار التقرير إلى أن حصة إيران من إجمالي إنتاج سيارات الركاب في العالم بلغت 1.6% خلال 12 شهراً من عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220314/تصنيع-أول-سيارة-دفاع-مدني-بأيد-فلسطينية-في-قطاع-غزة-1059873293.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إنتاج, تصنيع, اقتصاد, صناعة السيارات
أخبار إيران, إنتاج, تصنيع, اقتصاد, صناعة السيارات
إعلام: إيران تحتل المركز الـ11 في إنتاج سيارات الركاب بالعالم في 2022
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أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن إيران احتلت المرتبة الحادية عشر في إنتاج سيارات الركاب في أنحاء العالم خلال العام الماضي.
ونقلت وكالة "إرنا"
عن تقرير للرابطة أن إنتاج سيارات الركاب في العالم خلال عام 2022 شهد زيادة بمعدل 7.9%.
وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن إجمالي عدد سيارات الركاب التي تم إنتاجها في العالم طوال عام 2022 بلغ 68 مليون و161 ألف سيارة.
وأوضحت أن عملية إنتاج سيارات
الركاب في إيران شهدت نموا خلال عام 2022 بنسبة 10.8% مقارنة بالعام السابق.
وذكر التقرير أن إيران عادت إلى نادي مليون مصنع للسيارات على الرغم من أنها ما زالت تخضع للحظر الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن حصة إيران من إجمالي إنتاج سيارات الركاب في العالم بلغت 1.6% خلال 12 شهراً من عام 2022.