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https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-المملكة-العربية-السعودية-تود-الانضمام-إلى-شنغهاي-وبريكس-1073407352.html
السفير الروسي: المملكة العربية السعودية تود الانضمام إلى "شنغهاي" و"بريكس"
السفير الروسي: المملكة العربية السعودية تود الانضمام إلى "شنغهاي" و"بريكس"
أعلن السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية ترغب في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" وأن تصبح جزءًا لا يتجزأ... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T07:53+0000
2023-02-12T07:53+0000
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وقال السفير: "كجزء من تنويع خط سياستها الخارجية، فإن المملكة العربية السعودية مهتمة بالانضمام إلى جمعيات دولية موثوقة مثل منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس".وبحسبه، فإن الأصدقاء السعوديين يعبرون عن أفكار ذات صلة بهذا الأمر، ولا سيما في الاتصالات مع الجانب الروسي.وأشار إلى أن رغبة الرياض في أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه الهياكل المتعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون، لها آفاق جيدة.
https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-الرياض-لن-تنضم-إلى-تحالف-الغرب-ضد-روسيا-1073405751.html
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

السفير الروسي: المملكة العربية السعودية تود الانضمام إلى "شنغهاي" و"بريكس"

07:53 GMT 12.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال صورة مشتركة لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء الدول والمراقبين في منظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. 16 سبتمبر 2022
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال صورة مشتركة لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء الدول والمراقبين في منظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. 16 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعلن السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية ترغب في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" وأن تصبح جزءًا لا يتجزأ من منظمة "شنغهاي" للتعاون.
وقال السفير: "كجزء من تنويع خط سياستها الخارجية، فإن المملكة العربية السعودية مهتمة بالانضمام إلى جمعيات دولية موثوقة مثل منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس".
الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
السفير الروسي: الرياض لن تنضم إلى تحالف الغرب ضد موسكو
07:03 GMT
وبحسبه، فإن الأصدقاء السعوديين يعبرون عن أفكار ذات صلة بهذا الأمر، ولا سيما في الاتصالات مع الجانب الروسي.

وأضاف كوزلوف "إذا كانت قضية الشراكة في حوار منظمة شنغهاي للتعاون قيد الدراسة النشطة، فإن العضوية المحتملة للمملكة العربية السعودية في مجموعة البريكس يتم النظر فيها حاليًا من الناحية المفاهيمية".

وأشار إلى أن رغبة الرياض في أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه الهياكل المتعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون، لها آفاق جيدة.
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