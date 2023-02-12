https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-المملكة-العربية-السعودية-تود-الانضمام-إلى-شنغهاي-وبريكس-1073407352.html
السفير الروسي: المملكة العربية السعودية تود الانضمام إلى "شنغهاي" و"بريكس"
السفير الروسي: المملكة العربية السعودية تود الانضمام إلى "شنغهاي" و"بريكس"
أعلن السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية ترغب في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" وأن تصبح جزءًا لا يتجزأ... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T07:53+0000
2023-02-12T07:53+0000
2023-02-12T07:53+0000
العالم العربي
روسيا
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وقال السفير: "كجزء من تنويع خط سياستها الخارجية، فإن المملكة العربية السعودية مهتمة بالانضمام إلى جمعيات دولية موثوقة مثل منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس".وبحسبه، فإن الأصدقاء السعوديين يعبرون عن أفكار ذات صلة بهذا الأمر، ولا سيما في الاتصالات مع الجانب الروسي.وأشار إلى أن رغبة الرياض في أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه الهياكل المتعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون، لها آفاق جيدة.
https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-الرياض-لن-تنضم-إلى-تحالف-الغرب-ضد-روسيا-1073405751.html
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العالم العربي, روسيا
السفير الروسي: المملكة العربية السعودية تود الانضمام إلى "شنغهاي" و"بريكس"
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أعلن السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية ترغب في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" وأن تصبح جزءًا لا يتجزأ من منظمة "شنغهاي" للتعاون.
وقال السفير: "كجزء من تنويع خط سياستها الخارجية، فإن المملكة العربية السعودية مهتمة بالانضمام إلى جمعيات دولية موثوقة مثل منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس".
وبحسبه، فإن الأصدقاء السعوديين يعبرون عن أفكار ذات صلة بهذا الأمر، ولا سيما في الاتصالات مع الجانب الروسي.
وأضاف كوزلوف "إذا كانت قضية الشراكة في حوار منظمة شنغهاي للتعاون قيد الدراسة النشطة، فإن العضوية المحتملة للمملكة العربية السعودية في مجموعة البريكس يتم النظر فيها حاليًا من الناحية المفاهيمية".
وأشار إلى أن رغبة الرياض في أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه الهياكل المتعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون، لها آفاق جيدة.