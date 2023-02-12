https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-المملكة-العربية-السعودية-تود-الانضمام-إلى-شنغهاي-وبريكس-1073407352.html

السفير الروسي: المملكة العربية السعودية تود الانضمام إلى "شنغهاي" و"بريكس"

السفير الروسي: المملكة العربية السعودية تود الانضمام إلى "شنغهاي" و"بريكس"

أعلن السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية ترغب في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" وأن تصبح جزءًا لا يتجزأ... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T07:53+0000

2023-02-12T07:53+0000

2023-02-12T07:53+0000

العالم العربي

روسيا

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وقال السفير: "كجزء من تنويع خط سياستها الخارجية، فإن المملكة العربية السعودية مهتمة بالانضمام إلى جمعيات دولية موثوقة مثل منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس".وبحسبه، فإن الأصدقاء السعوديين يعبرون عن أفكار ذات صلة بهذا الأمر، ولا سيما في الاتصالات مع الجانب الروسي.وأشار إلى أن رغبة الرياض في أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه الهياكل المتعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون، لها آفاق جيدة.

https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-الرياض-لن-تنضم-إلى-تحالف-الغرب-ضد-روسيا-1073405751.html

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