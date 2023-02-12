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https://sputnikarabic.ae/20230212/العراق-يعلن-وفاة-7-مواطنين-في-زلزال-تركيا-1073405908.html
العراق يعلن وفاة 7 مواطنين في زلزال تركيا
العراق يعلن وفاة 7 مواطنين في زلزال تركيا
أعلن القائم بالأعمال العراقي في تركيا، خليل إبراهيم، أن 7 عراقيين لقوا حتفهم جراء الزلزال. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T07:10+0000
2023-02-12T07:10+0000
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جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لإبراهيم، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي: إن "سبعة عراقيين تأكدت وفاتهم في الزلزال بتركيا وهناك 8 آخرون لا نعرف مصيرهم".وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات العراقية أنها أجلت 51 مواطنا عراقيا من الأراضي التركية.وقالت السفارة العراقية في أنقرة إنها سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها 51 مواطنا نزحوا من المناطق المنكوبة في تركيا.وذكر الوفد المبعوث من قبل السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين ضرب الزلزال المناطق التي يقيمون فيها أن السفارة العراقية تعتزم إصدار جوازات مرور لهم.وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230211/خبير-سوق-العقارات-في-تركيا-سيتضرر-جراء-الزلزال--1073398747.html
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العراق, زلزال, الأخبار, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
العراق, زلزال, الأخبار, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم

العراق يعلن وفاة 7 مواطنين في زلزال تركيا

07:10 GMT 12.02.2023
© AFP 2023 / Adem Altan يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمان ماراش ، تركيا ، بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد في 7 فبراير 2023.
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمان ماراش ، تركيا ، بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد في 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
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أعلن القائم بالأعمال العراقي في تركيا، خليل إبراهيم، أن 7 عراقيين لقوا حتفهم جراء الزلزال.
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لإبراهيم، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
خبير: سوق العقارات في تركيا سيتضرر جراء الزلزال
أمس, 21:08 GMT
وقال المسؤول العراقي: إن "سبعة عراقيين تأكدت وفاتهم في الزلزال بتركيا وهناك 8 آخرون لا نعرف مصيرهم".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات العراقية أنها أجلت 51 مواطنا عراقيا من الأراضي التركية.
وقالت السفارة العراقية في أنقرة إنها سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها 51 مواطنا نزحوا من المناطق المنكوبة في تركيا.
وذكر الوفد المبعوث من قبل السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين ضرب الزلزال المناطق التي يقيمون فيها أن السفارة العراقية تعتزم إصدار جوازات مرور لهم.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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