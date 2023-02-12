https://sputnikarabic.ae/20230212/العراق-يعلن-وفاة-7-مواطنين-في-زلزال-تركيا-1073405908.html
العراق يعلن وفاة 7 مواطنين في زلزال تركيا
العراق يعلن وفاة 7 مواطنين في زلزال تركيا
أعلن القائم بالأعمال العراقي في تركيا، خليل إبراهيم، أن 7 عراقيين لقوا حتفهم جراء الزلزال. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T07:10+0000
2023-02-12T07:10+0000
2023-02-12T07:10+0000
العراق
زلزال
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جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لإبراهيم، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي: إن "سبعة عراقيين تأكدت وفاتهم في الزلزال بتركيا وهناك 8 آخرون لا نعرف مصيرهم".وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات العراقية أنها أجلت 51 مواطنا عراقيا من الأراضي التركية.وقالت السفارة العراقية في أنقرة إنها سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها 51 مواطنا نزحوا من المناطق المنكوبة في تركيا.وذكر الوفد المبعوث من قبل السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين ضرب الزلزال المناطق التي يقيمون فيها أن السفارة العراقية تعتزم إصدار جوازات مرور لهم.وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230211/خبير-سوق-العقارات-في-تركيا-سيتضرر-جراء-الزلزال--1073398747.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, زلزال, الأخبار, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
العراق, زلزال, الأخبار, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
العراق يعلن وفاة 7 مواطنين في زلزال تركيا
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أعلن القائم بالأعمال العراقي في تركيا، خليل إبراهيم، أن 7 عراقيين لقوا حتفهم جراء الزلزال.
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لإبراهيم، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المسؤول العراقي: إن "سبعة عراقيين تأكدت وفاتهم في الزلزال بتركيا وهناك 8 آخرون لا نعرف مصيرهم".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات العراقية أنها أجلت 51 مواطنا عراقيا من الأراضي التركية.
وقالت السفارة العراقية في أنقرة إنها سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها 51 مواطنا نزحوا من المناطق المنكوبة في تركيا.
وذكر الوفد المبعوث من قبل السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين ضرب الزلزال المناطق التي يقيمون فيها أن السفارة العراقية تعتزم إصدار جوازات مرور لهم.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.