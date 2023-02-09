https://sputnikarabic.ae/20230209/البرلمان-التركي-يصادق-على-قرار-إعلان-حالة-الطوارئ-في-المناطق-المنكوبة-لمدة-3-أشهر-1073323504.html

البرلمان التركي يصادق على قرار إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر

البرلمان التركي يصادق على قرار إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر

صادق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق متضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد. 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T15:28+0000

2023-02-09T15:28+0000

2023-02-09T15:30+0000

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إسطنبول - سبوتنيك. وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن "البرلمان التركي وافق على قرار إعلان حالة الطوارئ في 10 مقاطعات لمدة 3 أشهر".وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.وأسفر الزلزال عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كل من تركيا وسوريا.وأرسلت العديد من الدول بينها روسيا، طائرات محملة بمساعدات إغاثية وفرق إنقاذ إلى سوريا وتركيا، لمواجهة الكارثة التي تعد من بين أسوأ الكوارث التي وقعت خلال القرن الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20230209/أردوغان-ارتفاع-عدد-قتلى-الزلزال-في-تركيا-إلى-16170-قتيلاً-1073319181.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار