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https://sputnikarabic.ae/20230209/البرلمان-التركي-يصادق-على-قرار-إعلان-حالة-الطوارئ-في-المناطق-المنكوبة-لمدة-3-أشهر-1073323504.html
البرلمان التركي يصادق على قرار إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر
البرلمان التركي يصادق على قرار إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر
صادق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق متضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T15:28+0000
2023-02-09T15:30+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن "البرلمان التركي وافق على قرار إعلان حالة الطوارئ في 10 مقاطعات لمدة 3 أشهر".وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.وأسفر الزلزال عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كل من تركيا وسوريا.وأرسلت العديد من الدول بينها روسيا، طائرات محملة بمساعدات إغاثية وفرق إنقاذ إلى سوريا وتركيا، لمواجهة الكارثة التي تعد من بين أسوأ الكوارث التي وقعت خلال القرن الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230209/أردوغان-ارتفاع-عدد-قتلى-الزلزال-في-تركيا-إلى-16170-قتيلاً-1073319181.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار

البرلمان التركي يصادق على قرار إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر

15:28 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 15:30 GMT 09.02.2023)
© AP Photo / Khalil Hamraزلزال تركيا
زلزال تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
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صادق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق متضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.
إسطنبول - سبوتنيك. وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن "البرلمان التركي وافق على قرار إعلان حالة الطوارئ في 10 مقاطعات لمدة 3 أشهر".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
أردوغان: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 16170 قتيلا
14:12 GMT
وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
وأسفر الزلزال عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كل من تركيا وسوريا.
وأرسلت العديد من الدول بينها روسيا، طائرات محملة بمساعدات إغاثية وفرق إنقاذ إلى سوريا وتركيا، لمواجهة الكارثة التي تعد من بين أسوأ الكوارث التي وقعت خلال القرن الحالي.
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