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https://sputnikarabic.ae/20230212/سفير-موسكو-في-المنامة-التعاون-العسكري-بين-روسيا-والبحرين-مستمر-1073401858.html
سفير موسكو في المنامة: التعاون العسكري بين روسيا والبحرين مستمر
سفير موسكو في المنامة: التعاون العسكري بين روسيا والبحرين مستمر
قال السفير الروسي لدى البحرين، أليكسي سكوسيريف، إن موسكو والمنامة تواصلان تعاونهما العسكري رغم الوضع الجيوسياسي. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T00:35+0000
2023-02-12T00:35+0000
روسيا
البحرين
اخبار العالم العربي
التعاون العسكري
التعاون العسكري التقني
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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، "أستطيع أن أقول إن التعاون العسكري والفني العسكري - وإن كان على نطاق متواضع - مستمر والاتصالات مستمرة بين وزارتي الدفاع".وقعت روسيا والبحرين اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون العسكري التقني في عام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20230209/خبراء-الشراكة-الاقتصادية-بين-روسيا-وأفريقيا-تخلص-الدول-من-القبضة-الغربية-الاستعمارية-1073325096.html
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روسيا, البحرين, اخبار العالم العربي, التعاون العسكري, التعاون العسكري التقني
روسيا, البحرين, اخبار العالم العربي, التعاون العسكري, التعاون العسكري التقني

سفير موسكو في المنامة: التعاون العسكري بين روسيا والبحرين مستمر

00:35 GMT 12.02.2023
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزيري خارجية روسيا والبحرين
لقاء وزيري خارجية روسيا والبحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . Anton Denisov
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قال السفير الروسي لدى البحرين، أليكسي سكوسيريف، إن موسكو والمنامة تواصلان تعاونهما العسكري رغم الوضع الجيوسياسي.
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، "أستطيع أن أقول إن التعاون العسكري والفني العسكري - وإن كان على نطاق متواضع - مستمر والاتصالات مستمرة بين وزارتي الدفاع".
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Мавританию - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
خبراء: الشراكة الاقتصادية بين روسيا وأفريقيا تخلص الدول من القبضة الغربية الاستعمارية
9 فبراير, 16:21 GMT
وقعت روسيا والبحرين اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون العسكري التقني في عام 2015.
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