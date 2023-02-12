https://sputnikarabic.ae/20230212/صحيفة-المقاتلات-الغربية-غير-مهيئة-لظروف-الصراع-في-أوكرانيا-1073403938.html

صحيفة: المقاتلات الغربية غير مهيئة لظروف الصراع في أوكرانيا

صحيفة: المقاتلات الغربية غير مهيئة لظروف الصراع في أوكرانيا

دعا رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، خلال جولته الأوروبية، الحلفاء "في أقرب وقت ممكن" إلى تزويد كييف بالمقاتلات الحديثة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T05:55+0000

2023-02-12T05:55+0000

2023-02-12T05:55+0000

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أولاً، ذهب إلى لندن، ومن هناك إلى باريس، حيث التقى بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس. لم يعرب القادة الأوروبيون عن استعدادهم لإرسال طائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا، لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لم يستبعد توريدها.طلب زيلينسكي طائرات مقاتلة ليس فقط في لندن وباريس، ولكنه قدم أيضًا طلبًا مشابهًا إلى البرلمان الأوروبي.قال زيلينسكي: "أعرب بعض القادة الأوروبيين عن استعدادهم لنقل الأسلحة اللازمة إلينا بما في ذلك الطائرات المقاتلة. وستظل أوروبا معنا حتى نصرنا. الآن سأعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية حيث سنولي الاهتمام اللازم لموضوع القتال".موسكو تحذر لندن من عواقب تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانياوقالت السفارة الروسية في لندن في بيان: "نود أن نذكّر أن لندن ستكون مسؤولة عن سيناريو، "الحصاد الدموي" لجولة التصعيد المقبلة، وكذلك العواقب العسكرية والسياسية المترتبة على ذلك للقارة الأوروبية والعالم بأسره. ستجد روسيا الرد على أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني".حتى الآن، كانت الدول الغربية مترددة في اتخاذ هذه الخطوة الإضافية خوفًا من تصعيد العلاقات مع روسيا. لكن يتم كسر المحرمات واحدة تلو الأخرى، إذ وافق حلفاء كييف في يناير/ كانون الثاني على تزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة.لن تقدم واشنطن مقاتلات "إف -16" لكييف. وهي من أكثر أنواع الطائرات المقاتلة شيوعًا في العالم والتي تمتلكها العديد من الدول الأوروبية. وهولندا، من جانبها، مستعدة للنظر في نقل طائرات من طراز "F-16" إلى كييف حيث تنتقل البلاد تدريجياً إلى طائرات "F-35" الأكثر حداثة.يبدو أن حلفاء كييف الآخرين سيغيرون موقفهم قريبًا. استبعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نقل مقاتلات Eurofighter" Typhoon" و"F-35" إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، لكنه أعلن أن لندن وافقت على تدريب الطيارين الأوكرانيين وفقًا لمعايير الناتو. وذكر أيضًا أنه يتم حاليًا النظر في العديد من فرص التوريد طويلة الأجل.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردا على سؤال حول إمكانية تسليم طائرات مقاتلة إلى كييف، "لا شيء مستبعد". وفقًا لخبراء، "ستسمح الأسلحة بعيدة المدى بضرب القوات الروسية وتردع روسيا عن قصف الأراضي الأوكرانية. لكن الطائرات المقاتلة بعيدة كل البعد عن أن تكون حلاً سحريًا، وبعض المقاتلات غير مناسب للجيش الأوكراني".يجادل جاستن برونك، الخبير العسكري في معهد "رويال يونايتد" للخدمات البحثية البريطاني، بأن "يوروفايتر تايفون" و"إف -16" غير مُحسَّنتين للطلعات على ارتفاعات منخفضة وليستا مناسبتين للعمل من المطارات ذات المدرجات القصيرة وغير المستوية التي يستخدمها الأوكرانيون. وقال إن قيمة مثل هذه "الهدية" ستكون "رمزية بحتة ولن تلبي مصالح القوات الجوية الأوكرانية"، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".وأضاف: "لكن عمليات التسليم هذه ستتيح لأوكرانيا الوصول إلى طائرات "Gripens" السويدية أو "F-18"، التي يمتلكها حلفاء كييف الآخرون ويمكن استخدامها من قواعد مؤقتة تتطلب الحد الأدنى من الخدمات اللوجستية".

https://sputnikarabic.ae/20230209/إعلام-لندن-تؤكد-أنها-لن-تقدم-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-إذا-كان-لذلك-تأثير-على-أمن-بريطانيا-1073311882.html

https://sputnikarabic.ae/20230130/ماكرون-لا-يستبعد-احتمالية-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-مقاتلة-1072895236.html

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