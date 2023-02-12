https://sputnikarabic.ae/20230212/فوز-وزيرالخارجية-القبرصي-السابق-كريستودوليديس-بانتخابات-الرئاسة-في-قبرص-1073429508.html
فوز وزيرالخارجية القبرصي السابق كريستودوليديس بانتخابات الرئاسة في قبرص
فوز وزيرالخارجية القبرصي السابق كريستودوليديس بانتخابات الرئاسة في قبرص
فاز المرشح المستقل، وزير الخارجية القبرصي السابق، نيكوس كريستودوليديس، بالانتخابات الرئاسية في قبرص، بعد حصوله على 51.91٪ من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
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أثينا- سبوتنيك. ونشرت وزارة الداخلية القبرصية، النتائج النهائية، على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، لافتة إلى فوز كريستودوليديس، بالرئاسة بعد حصوله على 51.91 بالمئة من الأصوات، مقابل 48.09 بالمئة من الأصوات لمنافسه المرشح المستقل أندرياس مافرويانيس.وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 72.45٪ من الناخبين المشمولين بقوائم التصويت.وواجه كريستودوليديس (49 عاما) في الدورة الثانية دبلوماسيا آخر هو أندرياس مافرويانيس (66 عاما) في انتخابات تركزت رهاناتها على مكافحة التضخم والفساد.
https://sputnikarabic.ae/20220124/نتائج-أولية-حزب-الوحدة-الوطنية-يفوز-بالانتخابات-التشريعية-في-قبرص-التركية-1056896589.html
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قبرص, أخبار قبرص, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قبرص, أخبار قبرص, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فوز وزيرالخارجية القبرصي السابق كريستودوليديس بانتخابات الرئاسة في قبرص
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فاز المرشح المستقل، وزير الخارجية القبرصي السابق، نيكوس كريستودوليديس، بالانتخابات الرئاسية في قبرص، بعد حصوله على 51.91٪ من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات.
أثينا- سبوتنيك. ونشرت وزارة الداخلية القبرصية، النتائج النهائية، على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، لافتة إلى فوز كريستودوليديس، بالرئاسة بعد حصوله على 51.91 بالمئة من الأصوات، مقابل 48.09 بالمئة من الأصوات
لمنافسه المرشح المستقل أندرياس مافرويانيس.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 72.45٪ من الناخبين المشمولين بقوائم التصويت.
وواجه كريستودوليديس (49 عاما) في الدورة الثانية دبلوماسيا آخر هو أندرياس مافرويانيس (66 عاما) في انتخابات تركزت رهاناتها على مكافحة التضخم والفساد.