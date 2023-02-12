https://sputnikarabic.ae/20230212/قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-إرهابي-لـداعش-في-تدمر-وسط-سوريا-1073409909.html
قتلى وجرحى إثر هجوم إرهابي لـ"داعش" في تدمر وسط سوريا
قتلى وجرحى إثر هجوم إرهابي لـ"داعش" في تدمر وسط سوريا
قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون إثر هجوم إرهابي نفذه عناصر من تنظيم "داعش" في جنوب مدينة تدمر بريف محافظة حمص السورية. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T09:42+0000
2023-02-12T09:42+0000
2023-02-12T09:42+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، تعرض عدد من المواطنين، لهجوم من قبل إرهابيي "داعش" بأسلحة رشاشة، أسفر عن مقتل 4 بينهم امرأة، وإصابة 10 آخرين.وأضافت الوكالة أن الهجوم جاء خلال جمع المواطنين لفطر الكمأة في مدينة تدمر.ووفقا للوكالة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم، حيث تبين إصابتهم بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من أجسامهم.وأشارت إلى أن بعض الحالات الخطرة تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة حمص لمتابعة العلاج.ويشن مسلحو تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية في البادية السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230104/خبراء-داعش-أصبح-فصيلا-متقدما-لـبلاك-ووتر-في-سوريا-1071931351.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
قتلى وجرحى إثر هجوم إرهابي لـ"داعش" في تدمر وسط سوريا
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قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون إثر هجوم إرهابي نفذه عناصر من تنظيم "داعش" في جنوب مدينة تدمر بريف محافظة حمص السورية.
وحسب وكالة
الأنباء السورية، تعرض عدد من المواطنين، لهجوم من قبل إرهابيي "داعش" بأسلحة رشاشة، أسفر عن مقتل 4 بينهم امرأة، وإصابة 10 آخرين.
وأضافت الوكالة أن الهجوم جاء خلال جمع المواطنين لفطر الكمأة في مدينة تدمر
.
ووفقا للوكالة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم، حيث تبين إصابتهم بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من أجسامهم.
وأشارت إلى أن بعض الحالات الخطرة تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة حمص لمتابعة العلاج.
ويشن مسلحو تنظيم "داعش
" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية في البادية السورية.