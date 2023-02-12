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https://sputnikarabic.ae/20230212/موسكو-تكثف-العمل-مع-المملكة-العربية-السعودية-لتوسيع-التعاون-العسكري-التقني-1073403146.html
موسكو تكثف العمل مع المملكة العربية السعودية لتوسيع التعاون العسكري التقني
موسكو تكثف العمل مع المملكة العربية السعودية لتوسيع التعاون العسكري التقني
أعلن السفير الروسي لدى الرياض سيرغي كوزلوف، أن موسكو والمملكة العربية السعودية، كثفتا العمل لتوسيع التعاون العسكري التقني. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T04:34+0000
2023-02-12T05:12+0000
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تم مؤخرا تكثيف العمل ذي الصلة في هذا المجال بشكل ملحوظ. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الاتصالات الثنائية المنتظمة، بما في ذلك عمل اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون العسكري التقني".وأكد السفير أن السعودية والولايات المتحدة تواصلان التعاون في مجال المجمع الصناعي العسكري "على الرغم من الاحتكاكات والتعقيدات التي ظهرت مؤخرًا في العلاقات الثنائية".وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أن الوزارة ملتزمة بالتطوير الديناميكي للتعاون العسكري التقني مع المملكة العربية السعودية.وتشهد العلاقات الروسية مع دول الخليج العربية في الآونة الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على عدة أصعدة، كالتعاون التقني العسكري مروراً بالتبادل التجاري وصولاً للمجالات الثقافية والإنسانية.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

موسكو تكثف العمل مع المملكة العربية السعودية لتوسيع التعاون العسكري التقني

04:34 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 05:12 GMT 12.02.2023)
© Sputnik . Evgeniy Biyatovجناح شكة تصدير الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
جناح شكة تصدير الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
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أعلن السفير الروسي لدى الرياض سيرغي كوزلوف، أن موسكو والمملكة العربية السعودية، كثفتا العمل لتوسيع التعاون العسكري التقني.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تم مؤخرا تكثيف العمل ذي الصلة في هذا المجال بشكل ملحوظ. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الاتصالات الثنائية المنتظمة، بما في ذلك عمل اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون العسكري التقني".

وأكد السفير أن السعودية والولايات المتحدة تواصلان التعاون في مجال المجمع الصناعي العسكري "على الرغم من الاحتكاكات والتعقيدات التي ظهرت مؤخرًا في العلاقات الثنائية".
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أن الوزارة ملتزمة بالتطوير الديناميكي للتعاون العسكري التقني مع المملكة العربية السعودية.

وتشهد العلاقات الروسية مع دول الخليج العربية في الآونة الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على عدة أصعدة، كالتعاون التقني العسكري مروراً بالتبادل التجاري وصولاً للمجالات الثقافية والإنسانية.
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