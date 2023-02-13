https://sputnikarabic.ae/20230213/إيران-تعلق-على-المحادثات-مع-مصر-وتؤكد-ترحيبها-بأي-تطور-إيجابي-1073466428.html

إيران تعلق على المحادثات مع مصر وتؤكد ترحيبها بأي تطور إيجابي

إيران تعلق على المحادثات مع مصر وتؤكد ترحيبها بأي تطور إيجابي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "طهران ترحب بأي تطور إيجابي في مجال تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى وخاصة في الإقليم". 13.02.2023, سبوتنيك عربي

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وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى المحادثات مع مصر، موضحا أن "آخر محادثات جرت بين البلدين كان الحوار بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماع "بغداد 2" في عمّان وحسب فحوى هذا الحوار تبادل الطرفان كلاما إيجابيا"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف كنعاني: "لا علم لي بعقد محادثات لاحقة، لكن المبدأ الذي تتبعه إيران هو تعزيز العلاقات مع الدول المختلفة ومنها الدول الإقليمية ونحن نرحب بأي تطور إيجابي بهذا الصدد".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه تم إجراء محادثة إيجابية قصيرة بين وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة "بغداد-2"، تضمنت مناقشة بشأن القضايا القنصلية.وفي وقت سابق، قال السفير عزت سعد، الرئيس التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات بين مصر وإيران ليست طبيعية على أي حال، نظرا لأن هناك العديد من الملفات التي تقف عائقا في طريق تطبيع تلك العلاقات، والوساطة العراقية التي يجري الحديث عنها بعد مؤتمر بغداد 2 في الأردن، ربما تفتح الباب لبداية مشاورات.وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، أن "هناك العديد من القضايا الخلافية بين القاهرة وطهران بعضها يرتبط بالعلاقة الخاصة بين إيران وعناصر من تنظيم الإخوان، هذا بالإضافة إلى عدم احترام طهران لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، ومع هذا فإن هناك مكون مهم في السياسة الخارجية المصرية يتعلق بالتعاون والانفتاح على الجميع وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية".

https://sputnikarabic.ae/20230102/الخارجية-الإيرانية-عبد-اللهيان-والسيسي-أجريا-الشهر-الماضي-محادثة-إيجابية-قصيرة-1071842170.html

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