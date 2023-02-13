https://sputnikarabic.ae/20230213/الاتحاد-الأوروبي-والسعودية-يدينان-خطط-إسرائيل-لبناء-9-مستوطنات-في-الضفة-الغربية-1073463468.html

الاتحاد الأوروبي والسعودية يدينان خطط إسرائيل لبناء 9 مستوطنات في الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي والسعودية يدينان خطط إسرائيل لبناء 9 مستوطنات في الضفة الغربية

أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتهما خطط إسرائيل لبناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

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أمستردام - سبوتنيك. وقال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وأمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الاتحاد الأوروبي يدين إعلان إسرائيل عزمها بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية، معربًا في الوقت ذاته، عن قلقه إزاء التطورات في إسرائيل والضفة الغربية، وارتفاع عدد الضحايا جراء التوترات المستمرة هناك.وشدد بوريل على الحاجة إلى البحث عن طرق لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى حل الدولتين.من جانبه، قال ابن فرحان إن السعودية تعتبر إعلان إسرائيل بناء 9 مستوطنات في الضفة تطورا خطيرا سيزيد من تصعيد الوضع وتعقيده في المنطقة.وشدد وزير الخارجية السعودي على أهمية الالتزام بعملية السلام وحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

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