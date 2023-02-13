عربي
https://sputnikarabic.ae/20230213/الاتحاد-الأوروبي-والسعودية-يدينان-خطط-إسرائيل-لبناء-9-مستوطنات-في-الضفة-الغربية-1073463468.html
الاتحاد الأوروبي والسعودية يدينان خطط إسرائيل لبناء 9 مستوطنات في الضفة الغربية
الاتحاد الأوروبي والسعودية يدينان خطط إسرائيل لبناء 9 مستوطنات في الضفة الغربية
أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتهما خطط إسرائيل لبناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T14:12+0000
2023-02-13T14:12+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
السعودية
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/65/1013486547_0:244:4680:2877_1920x0_80_0_0_c44895f13de7b110e286df5d79a77fbd.jpg
أمستردام - سبوتنيك. وقال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وأمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الاتحاد الأوروبي يدين إعلان إسرائيل عزمها بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية، معربًا في الوقت ذاته، عن قلقه إزاء التطورات في إسرائيل والضفة الغربية، وارتفاع عدد الضحايا جراء التوترات المستمرة هناك.وشدد بوريل على الحاجة إلى البحث عن طرق لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى حل الدولتين.من جانبه، قال ابن فرحان إن السعودية تعتبر إعلان إسرائيل بناء 9 مستوطنات في الضفة تطورا خطيرا سيزيد من تصعيد الوضع وتعقيده في المنطقة.وشدد وزير الخارجية السعودي على أهمية الالتزام بعملية السلام وحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
https://sputnikarabic.ae/20230210/بن-غفير-يتعرض-للإهانة-من-قبل-مستوطنين-في-موقع-عملية-الدهس-أكبر-الهجمات-حدثت-في-عهدك-1073361005.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/65/1013486547_260:0:4420:3120_1920x0_80_0_0_602a6bc18c050123e1c50607a75e9fd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي والسعودية يدينان خطط إسرائيل لبناء 9 مستوطنات في الضفة الغربية

14:12 GMT 13.02.2023
© AFP 2023 / Abbas Momaniالضفة الغربية
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / Abbas Momani
تابعنا عبرTelegram
أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتهما خطط إسرائيل لبناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.
أمستردام - سبوتنيك. وقال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وأمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الاتحاد الأوروبي يدين إعلان إسرائيل عزمها بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية، معربًا في الوقت ذاته، عن قلقه إزاء التطورات في إسرائيل والضفة الغربية، وارتفاع عدد الضحايا جراء التوترات المستمرة هناك.
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
بن غفير يتعرض للإهانة من قبل مستوطنين في موقع عملية الدهس: أكبر الهجمات حدثت في عهدك
10 فبراير, 16:30 GMT
وشدد بوريل على الحاجة إلى البحث عن طرق لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى حل الدولتين.
من جانبه، قال ابن فرحان إن السعودية تعتبر إعلان إسرائيل بناء 9 مستوطنات في الضفة تطورا خطيرا سيزيد من تصعيد الوضع وتعقيده في المنطقة.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أهمية الالتزام بعملية السلام وحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала