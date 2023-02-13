https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-الإيرانية-ملتزمون-بمسار-مفاوضات-الاتفاق-النووي-ومستعدون-لتبادل-السجناء-مع-أمريكا-1073451523.html
الخارجية الإيرانية: ملتزمون بمسار مفاوضات الاتفاق النووي ومستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
الخارجية الإيرانية: ملتزمون بمسار مفاوضات الاتفاق النووي ومستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران ملتزمة بمسار مفاوضات الاتفاق النووي. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:23+0000
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2023-02-13T10:23+0000
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن إيران ملتزمة بمسار مفاوضات الاتفاق النووي.وأضاف، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن بلاده توظف جميع القدرات الدبلوماسية لتحقيق مصالحها من أجل رفع العقوبات، وفقا لوكالة تسنيم.وعن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، قال: "لقد أكدنا مرارًا أننا مستعدون لتبادل السجناء دون قيد أو شرط ودون ربط الموضوع بقضايا أخرى".وقال إن موقف إيران في هذا الصدد واضح، معربًا عن أمل بلاده "أن تتخذ الحكومة الأمريكية خطوة جادة وواضحة لتنفيذ الاتفاقية التي تم إبرامها سابقًا من خلال آلية وقناة الاتصال للأطراف الصديقة والوسطاء وذلك من المنظور الإنساني".
https://sputnikarabic.ae/20210719/إيران-أمريكا-عرقلت-اتفاق-تبادل-السجناء-ومفاوضات-فيينا-تعقد-بعد-تسلم-السلطة-الجديدة-1049607823.html
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العالم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, إيران
العالم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, إيران
الخارجية الإيرانية: ملتزمون بمسار مفاوضات الاتفاق النووي ومستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران ملتزمة بمسار مفاوضات الاتفاق النووي.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن إيران ملتزمة بمسار مفاوضات الاتفاق النووي.
وأضاف، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن بلاده توظف جميع القدرات الدبلوماسية لتحقيق مصالحها من أجل رفع العقوبات، وفقا لوكالة تسنيم
.
وعن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، قال: "لقد أكدنا مرارًا أننا مستعدون لتبادل السجناء دون قيد أو شرط ودون ربط الموضوع بقضايا أخرى".
وتابع: "أثبتت إيران استعدادها لتبادل السجناء في أقرب وقت ممكن، لكن للأسف لم نشهد إجراءً مشجعًا ومتبادلًا من الحكومة الأمريكية".
وقال إن موقف إيران في هذا الصدد واضح، معربًا عن أمل بلاده "أن تتخذ الحكومة الأمريكية خطوة جادة وواضحة لتنفيذ الاتفاقية التي تم إبرامها سابقًا من خلال آلية وقناة الاتصال للأطراف الصديقة والوسطاء وذلك من المنظور الإنساني".