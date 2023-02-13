عربي
القوات الروسية تحيد 110 عسكريين أوكرانيين وتدمر آلياتهم
https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-الإيرانية-ملتزمون-بمسار-مفاوضات-الاتفاق-النووي-ومستعدون-لتبادل-السجناء-مع-أمريكا-1073451523.html
الخارجية الإيرانية: ملتزمون بمسار مفاوضات الاتفاق النووي ومستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
الخارجية الإيرانية: ملتزمون بمسار مفاوضات الاتفاق النووي ومستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران ملتزمة بمسار مفاوضات الاتفاق النووي. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:23+0000
2023-02-13T10:23+0000
العالم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن إيران ملتزمة بمسار مفاوضات الاتفاق النووي.وأضاف، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن بلاده توظف جميع القدرات الدبلوماسية لتحقيق مصالحها من أجل رفع العقوبات، وفقا لوكالة تسنيم.وعن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، قال: "لقد أكدنا مرارًا أننا مستعدون لتبادل السجناء دون قيد أو شرط ودون ربط الموضوع بقضايا أخرى".وقال إن موقف إيران في هذا الصدد واضح، معربًا عن أمل بلاده "أن تتخذ الحكومة الأمريكية خطوة جادة وواضحة لتنفيذ الاتفاقية التي تم إبرامها سابقًا من خلال آلية وقناة الاتصال للأطراف الصديقة والوسطاء وذلك من المنظور الإنساني".
https://sputnikarabic.ae/20210719/إيران-أمريكا-عرقلت-اتفاق-تبادل-السجناء-ومفاوضات-فيينا-تعقد-بعد-تسلم-السلطة-الجديدة-1049607823.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_169:0:2681:1884_1920x0_80_0_0_2d53a0d23565a87a9f4030cd6c82996a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, إيران
العالم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, إيران

الخارجية الإيرانية: ملتزمون بمسار مفاوضات الاتفاق النووي ومستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا

10:23 GMT 13.02.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران ملتزمة بمسار مفاوضات الاتفاق النووي.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن إيران ملتزمة بمسار مفاوضات الاتفاق النووي.
وأضاف، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن بلاده توظف جميع القدرات الدبلوماسية لتحقيق مصالحها من أجل رفع العقوبات، وفقا لوكالة تسنيم.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2021
إيران: أمريكا عرقلت اتفاق تبادل السجناء ومفاوضات فيينا تعقد بعد تسلم السلطة الجديدة
19 يوليو 2021, 08:52 GMT
وعن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، قال: "لقد أكدنا مرارًا أننا مستعدون لتبادل السجناء دون قيد أو شرط ودون ربط الموضوع بقضايا أخرى".

وتابع: "أثبتت إيران استعدادها لتبادل السجناء في أقرب وقت ممكن، لكن للأسف لم نشهد إجراءً مشجعًا ومتبادلًا من الحكومة الأمريكية".

وقال إن موقف إيران في هذا الصدد واضح، معربًا عن أمل بلاده "أن تتخذ الحكومة الأمريكية خطوة جادة وواضحة لتنفيذ الاتفاقية التي تم إبرامها سابقًا من خلال آلية وقناة الاتصال للأطراف الصديقة والوسطاء وذلك من المنظور الإنساني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала