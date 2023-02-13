https://sputnikarabic.ae/20230213/بكين-رصدنا-مناطيد-أمريكية-خرقت-المجال-الجوي-الصيني-أكثر-من-10-مرات-منذ-2022-1073447529.html
بكين: رصدنا مناطيد أمريكية خرقت المجال الجوي الصيني أكثر من 10 مرات منذ 2022
بكين: رصدنا مناطيد أمريكية خرقت المجال الجوي الصيني أكثر من 10 مرات منذ 2022
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية رصدت مناطيد أمريكية اخترقت المجال الجوي الصيني، بشكل غير قانوني، أكثر... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T09:23+0000
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وأشار وينبين إلى أن "الدخول غير القانوني للمناطيد الأمريكية إلى المجال الجوي لدول أخرى هو ممارسة شائعة، ومنذ بداية العام الماضي فقط، دخلت المناطيد الأمريكية بشكل غير قانوني المجال الجوي الصيني أكثر من 10 مرات دون إذن من الإدارات الصينية ذات الصلة"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية.وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.وكانت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية ذكرت، أمس الأحد، أن جسما طائرا مجهول الهوية شوهد قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ شرق الصيني يوم الأحد وكان من الممكن أن تسقطه "السلطات المختصة" الصينية.وأرسل مكتب التنمية البحرية لمدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ، إخطارا يفيد بأنه "تم اكتشاف جسم طائر مجهول في منطقة المياه بمنطقة ريتشاو"، وفقا لحسابه "Weibo" الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
https://sputnikarabic.ae/20230210/بعد-واقعة-المنطاد-واشنطن-تفرض-قيودا-على-6-شركات-صينية-مشاركة-ببرنامج-بكين-الفضائي-1073368300.html
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بكين: رصدنا مناطيد أمريكية خرقت المجال الجوي الصيني أكثر من 10 مرات منذ 2022
09:23 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 09:29 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية رصدت مناطيد أمريكية اخترقت المجال الجوي الصيني، بشكل غير قانوني، أكثر من 10 مرات، منذ تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2022.
وأشار وينبين إلى أن "الدخول غير القانوني للمناطيد الأمريكية إلى المجال الجوي لدول أخرى هو ممارسة شائعة، ومنذ بداية العام الماضي فقط، دخلت المناطيد الأمريكية بشكل غير قانوني المجال الجوي الصيني
أكثر من 10 مرات دون إذن من الإدارات الصينية ذات الصلة"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية.
وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.
وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"
، بحسب وصفها.
وكانت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية ذكرت، أمس الأحد، أن جسما طائرا مجهول
الهوية شوهد قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ شرق الصيني يوم الأحد وكان من الممكن أن تسقطه "السلطات المختصة" الصينية.
وأرسل مكتب التنمية البحرية لمدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ، إخطارا يفيد بأنه "تم اكتشاف جسم طائر مجهول في منطقة المياه بمنطقة ريتشاو"، وفقا لحسابه "Weibo" الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.