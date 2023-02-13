https://sputnikarabic.ae/20230213/دراسة-أثرياء-العالم-أقل-ذكاء-من-الفقراء-1073464904.html

دراسة: أثرياء العالم أقل ذكاء من الفقراء

دراسة: أثرياء العالم أقل ذكاء من الفقراء

كشفت دراسة جديدة أن الشخص الأعلى دخلا لا يعني بالضرورة أنه أكثر ذكاءً من الشخص العادي أو ذوي الدخل المحدود. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T14:46+0000

2023-02-13T14:46+0000

2023-02-13T16:17+0000

مجتمع

العالم

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وبيّنت الدراسة أن الأشخاص الذين معدل أجورهم السنوي أعلى يحصلون على درجات أقل في اختبارات القدرة المعرفية مقارنة بالأشخاص الذين معدل أجورهم أقل.يقول فريق من الباحثين من جامعة "لينك أوشبينغ" في السويد، والمعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا، وجامعة أمستردام في هولندا إن "القدرة المعرفية الأفضل تلعب دورا أكبر مع انخفاض جدول الأجور".تتحدى النتائج السرد القياسي القائل بأن الكثيرين يعيشون بجدارة، حيث يتم كسب النجاح ومستويات الدخل الأعلى من خلال الذكاء والموهبة.هذا لا يعني أن كونك ذكيا أو تدرس بجد لا يهم على الإطلاق من حيث المبلغ الذي تكسبه، لكن ذلك يلعب دورا في مستويات الأجور، حسب مجلة "sciencealert" العلمية.ونوهت المجلة إلى أن "كل هذا مهم في عالم يستمر فيه الأثرياء في الثراء ويكون لهم تأثير أكبر على المشاهد السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالمية، هؤلاء أصحاب الدخل المرتفع لن يكونوا دائما أذكى الأشخاص في العالم".وأشار الباحثون إلى أنه ومع زيادة التركيز على عدم المساواة في جميع أنحاء العالم، فإن الحجة القائلة بأن أولئك الذين يحصلون على أكبر أجر يستحقونه أكثر من غيرهم هي الحجة التي يجب الطعن فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230213/دراسة-عقار-شائع-يعيد-الوقت-إلى-الوراء-لدى-كبار-السن--1073455309.html

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