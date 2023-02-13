عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230213/دراسة-الوشاح-الأرضي-يحتوي-على-طبقة-ذائبة-لم-يتم-اكتشافها-من-قبل--1073463204.html
دراسة: الوشاح الأرضي يحتوي على طبقة ذائبة لم يتم اكتشافها من قبل
دراسة: الوشاح الأرضي يحتوي على طبقة ذائبة لم يتم اكتشافها من قبل
على الرغم أنه من المعروف بأن الوشاح الأرضي صلب في الغالب، إلا أن بحثًا جديدًا توصل إلى وجود طبقة ذائبة على عمق نحو 93 ميلاً (150 كيلومترًا)، تحت سطح الأرض. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T14:26+0000
2023-02-13T14:26+0000
القشرة الأرضية
العالم
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101940/73/1019407384_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_7a05f861a9b1f477eeb89b28dbef33f4.jpg
معظم وشاح الأرض حار ولكنه صلب، لكن بحثًا جديدًا وجد أنه على عمق 93 ميلاً (150 كيلومترًا)، تحت سطح الأرض، توجد طبقة من الصخور المنصهرة، وتقع هذه الصخور المنصهرة في طبقة تسمى "الأسينوسفير"، وهي الطبقة العليا من الوشاح التي تقع بين 50 ميلاً (80 كم) و 124 ميلاً (200 كم)، تحت سطح الأرض.الطريقة الوحيدة لاكتشاف هذه الطبقة من الوشاح هي الموجات الزلزالية من الزلازل، حيث يمكن للباحثين اكتشاف الموجات في محطات الزلازل المقامة في جميع أنحاء العالم، والبحث عن تغييرات طفيفة في أشكال الموجة، والتي تشير وتكشف عن أنواع المواد التي تنتقل عبرها هذه الموجات.قال مؤلف الدراسة الأول جونلين هوا، الباحث في علوم الأرض في جامعة تكساس في أوستن، لموقع "Live Science": "إن اكتشاف هذه الطبقة المنصهرة سيساعد الباحثين على فهم أفضل لكيفية طفو الصفائح التكتونية فوق طبقة الوشاح هذه".وأشار هوا إلى أنه في السابق، اكتشف الباحثون من خلال هذه الأنواع من الدراسات أن بعض أجزاء القشرة الأرضية كانت أكثر سخونة من غيرها، وتم اكتشاف مناطق ذوبان غير مكتملة، لكن لم يُعرف الكثير عن مدى عمق وانتشار الطبقة المنصهرة.ولاكتشاف ذلك جمع هوا وزملاؤه بيانات من آلاف الموجات الزلزالية التي تم اكتشافها في 716 محطة حول العالم، ووجدوا أن الغلاف الموري للأرض يحتوي على طبقة ذائبة جزئيًا تمتد حول العالم، وتنتشر تحت ما لا يقل عن 44% من الكوكب، حيث أنها موزعة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ويمكن أن تكون أكبر بكثير، ولا يمكن الجزم بعد، لأنهم لم يتمكنوا من التحقيق ودراسة الطبقات تحت المحيط، والتي تشغل مساحة أكبر بكثير من القارات.وقال هوا: "إنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لرسم خريطة طبقة الوشاح المنصهرة هذه".
https://sputnikarabic.ae/20230213/علماء-يجدون-طريقة-للحفاظ-على-استقرار-مستويات-الأوكسجين-في-جسم-الإنسان-1073444713.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101940/73/1019407384_160:0:1760:1200_1920x0_80_0_0_7f89148b7c81850148a6f5ee9ee07cc1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القشرة الأرضية, العالم
القشرة الأرضية, العالم

دراسة: الوشاح الأرضي يحتوي على طبقة ذائبة لم يتم اكتشافها من قبل

14:26 GMT 13.02.2023
© YouTube.comالكرة الأرضية
الكرة الأرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
على الرغم أنه من المعروف بأن الوشاح الأرضي صلب في الغالب، إلا أن بحثًا جديدًا توصل إلى وجود طبقة ذائبة على عمق نحو 93 ميلاً (150 كيلومترًا)، تحت سطح الأرض.
معظم وشاح الأرض حار ولكنه صلب، لكن بحثًا جديدًا وجد أنه على عمق 93 ميلاً (150 كيلومترًا)، تحت سطح الأرض، توجد طبقة من الصخور المنصهرة، وتقع هذه الصخور المنصهرة في طبقة تسمى "الأسينوسفير"، وهي الطبقة العليا من الوشاح التي تقع بين 50 ميلاً (80 كم) و 124 ميلاً (200 كم)، تحت سطح الأرض.
الطريقة الوحيدة لاكتشاف هذه الطبقة من الوشاح هي الموجات الزلزالية من الزلازل، حيث يمكن للباحثين اكتشاف الموجات في محطات الزلازل المقامة في جميع أنحاء العالم، والبحث عن تغييرات طفيفة في أشكال الموجة، والتي تشير وتكشف عن أنواع المواد التي تنتقل عبرها هذه الموجات.
علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية جسيمات نانوية ناقلان نانو لإيصال المضادات الحيوية بشكل مستهدف إلى بؤر العدوى، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
مجتمع
علماء يجدون طريقة للحفاظ على استقرار مستويات الأوكسجين في جسم الإنسان
08:05 GMT
قال مؤلف الدراسة الأول جونلين هوا، الباحث في علوم الأرض في جامعة تكساس في أوستن، لموقع "Live Science": "إن اكتشاف هذه الطبقة المنصهرة سيساعد الباحثين على فهم أفضل لكيفية طفو الصفائح التكتونية فوق طبقة الوشاح هذه".
وأشار هوا إلى أنه في السابق، اكتشف الباحثون من خلال هذه الأنواع من الدراسات أن بعض أجزاء القشرة الأرضية كانت أكثر سخونة من غيرها، وتم اكتشاف مناطق ذوبان غير مكتملة، لكن لم يُعرف الكثير عن مدى عمق وانتشار الطبقة المنصهرة.
ولاكتشاف ذلك جمع هوا وزملاؤه بيانات من آلاف الموجات الزلزالية التي تم اكتشافها في 716 محطة حول العالم، ووجدوا أن الغلاف الموري للأرض يحتوي على طبقة ذائبة جزئيًا تمتد حول العالم، وتنتشر تحت ما لا يقل عن 44% من الكوكب، حيث أنها موزعة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ويمكن أن تكون أكبر بكثير، ولا يمكن الجزم بعد، لأنهم لم يتمكنوا من التحقيق ودراسة الطبقات تحت المحيط، والتي تشغل مساحة أكبر بكثير من القارات.
وقال هوا: "إنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لرسم خريطة طبقة الوشاح المنصهرة هذه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала