https://sputnikarabic.ae/20230213/دراسة-تكتشف-بروتين-في-الرئة-يمنع-عدوى-كورونا-قد-يقود-إلى-الحصانة-من-كوفيد-1073456655.html

دراسة تكتشف "بروتين" في الرئة يمنع عدوى "كورونا"... قد يقود إلى الحصانة من "كوفيد"

دراسة تكتشف "بروتين" في الرئة يمنع عدوى "كورونا"... قد يقود إلى الحصانة من "كوفيد"

توصل علماء أستراليون إلى اكتشاف "بروتين" موجود في الرئة، يلتصق بفيروس "كورونا" المستجد، تماما مثل لاصق فيلكرو"، ويشكل حاجزا وقائيا طبيعيا في جسم الشخص لمنع... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T12:24+0000

2023-02-13T12:24+0000

2023-02-13T12:24+0000

مجتمع

منوعات

علوم

الأخبار

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073456200_0:0:1889:1063_1920x0_80_0_0_b662b0d6654dc76cccc55256da04ef6c.jpg

واكتشفوا في بروتين يدعى "LRRC15" مستقبلا، في إمكانه وقف "سارس-كوف-2"، عن طريق ارتباطه بالفيروس ومنع حدوث العدوى.وأشاروا في دراستهم المنشورة في مجلة "PLOS" العلمية، يوم الجمعة الماضي، إلى أن البروتين في الواقع هو "مناعة طبيعية وحاجز يبطن رئتي الإنسان ويعيق وصول الفيروس".وورد في الدراسة أن البروتين تم اكتشافه في الرئتين وخلايا الجلد واللسان، وكذلك في الغدد الليمفاوية وفي المشيمة.ورجحوا أن يكون البروتين نوعا من استجابة طبيعية للجسم من العدوى، وذلك لأنه يخلق نوعا من الحاجز، الذي يفصل الفيروس عن خلايا الرئة الأكثر حساسية لـ(كوفيد-19).وشبّه العلماء ذلك البروتين بلاصق "الفيلكرو" ، من حيث أنه يلتصق بارتفاع الفيروس، ثم يسحبه بعيدا عن أنواع الخلايا المستهدفة، ، وهو ما يمنع الخلايا الضعيفة الأخرى من الإصابة.وأكد العلماء أن الدراسة الجديدة "ستفتح آفاقا جديدة تماما من أبحاث علم المناعة" حول هذا البروتين المستقبلي "LRRC15"، و"ستقدم مسارا واعدا لتطوير عقاقير جديدة لمنع العدوى الفيروسية من فيروسات "كورونا" مثل (كوفيد-19)، أو التعامل مع التليف في الرئتين"، وفقا لبيان صادر عن جامعة سيدني، يعلن عن نتائج الدراسة التي توصلوا إليها.وقد يفسر اكتشاف البروتين الجديد في الرئتين "LRRC15"، السر وراء عدم إصابة بعض الأشخاص بـ(كوفيد-19) أبدا، بينما يعاني البعض الآخر من مرض خطير بعد الإصابة به.ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة: "بالنسبة لي، وبصفتي متخصصا في علم المناعة، فإن حقيقة وجود هذا المستقبل المناعي الطبيعي الذي لم نكن نعرف عنه، والذي يبطن رئتينا ويمنع الفيروس ويتحكم فيه، هذا أمر مثير للاهتمام بشكل جنوني".

https://sputnikarabic.ae/20220922/دراسة-بروتين-متحور-يحمله-ربع-الأوروبيين-ويزيد-من-خطر-الإصابة-بمرض-ألزهايمر-بنسبة-50-1068106802.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, الأخبار, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة