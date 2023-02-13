https://sputnikarabic.ae/20230213/كوريا-الشمالية-توسع-وتعيد-تنظيم-وحدات-جيشها-1073445128.html
كوريا الشمالية توسع وتعيد تنظيم وحدات جيشها
كوريا الشمالية توسع وتعيد تنظيم وحدات جيشها
أفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية الحكومية المركزية، اليوم الإثنين، بأن كوريا الشمالية وسعت وأعادت تنظيم وحدات من مختلف فروع قواتها المسلحة، وفقا للوضع... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وأضافت الوكالة الكورية في تقريرها، أنه تم أيضا تغيير المهام الاستراتيجية والتكتيكية لوحدات الجيش، كما أعادت حكومة كوريا الشمالية تصميم اللافتات العسكرية، والتي ظهرت في 8 فبراير في العرض بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الجيش.وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية رسميا، عن إجرائها عرضا عسكريا مهيبا، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، وأقيم العرض، يوم الأربعاء الماضي، في ساحة كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ؛ وحضره رئيس الدولة، كيم جونغ أون مع قرينته وابنته.وشاركت وحدات عسكرية وتاريخية في الحدث، إضافة إلى طائرات ودبابات، ووحدات صاروخية استراتيجية، ووحدات نووية تكتيكية، وتقنيات أخرى؛ حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.ووفقًا للوكالة، أقيمت مراسم احتفالية مهيبة قبل العرض، شاركت فيها الأوركسترا العسكرية، والمظليين؛ وتضمنت رفع العلم الوطني، وإطلاق الألعاب النارية والبالونات.وحضر كيم جونغ أون مع ابنته وزوجته لي سول جو، وكذلك عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لـ"حزب العمال" الكوري، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس الوزراء كيم دوك هون.وأيضا، عضو هيئة الرئاسة للحزب، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب، أمين اللجنة المركزية للحزب، لي بيونغ تشول؛ بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحزب، والكوادر العسكرية والسياسية، وقادة التشكيلات والوحدات العسكرية الكبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221231/الجيش-الأمريكي-صاروخ-كوريا-الشمالية-الأخير-لم-يشكل-تهديدا-لنا-أو-لحلفائنا-1071783826.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, الأخبار, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, الأخبار, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية توسع وتعيد تنظيم وحدات جيشها
08:30 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 08:33 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
أفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية الحكومية المركزية، اليوم الإثنين، بأن كوريا الشمالية وسعت وأعادت تنظيم وحدات من مختلف فروع قواتها المسلحة، وفقا للوضع الجيوسياسي المتغير.
سبوتنيك. وأضافت الوكالة الكورية في تقريرها، أنه تم أيضا تغيير المهام الاستراتيجية والتكتيكية لوحدات الجيش، كما أعادت حكومة كوريا الشمالية تصميم اللافتات العسكرية، والتي ظهرت في 8 فبراير في العرض بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الجيش.
وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية رسميا، عن إجرائها عرضا عسكريا مهيبا، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش
الشعبي الكوري، وأقيم العرض، يوم الأربعاء الماضي، في ساحة كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ؛ وحضره رئيس الدولة، كيم جونغ أون مع قرينته وابنته.
وشاركت وحدات عسكرية وتاريخية في الحدث، إضافة إلى طائرات ودبابات، ووحدات صاروخية استراتيجية، ووحدات نووية تكتيكية، وتقنيات أخرى؛ حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
31 ديسمبر 2022, 07:44 GMT
ووفقًا للوكالة، أقيمت مراسم احتفالية مهيبة قبل العرض، شاركت فيها الأوركسترا العسكرية، والمظليين؛ وتضمنت رفع العلم الوطني، وإطلاق الألعاب النارية والبالونات.
وحضر كيم جونغ أون
مع ابنته وزوجته لي سول جو، وكذلك عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لـ"حزب العمال" الكوري، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس الوزراء كيم دوك هون.
وأيضا، عضو هيئة الرئاسة للحزب، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب، أمين اللجنة المركزية للحزب، لي بيونغ تشول؛ بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحزب، والكوادر العسكرية والسياسية، وقادة التشكيلات والوحدات العسكرية الكبيرة.