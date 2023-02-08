https://sputnikarabic.ae/20230208/زعيم-كوريا-الشمالية-يعزي-الرئيس-السوري-في-ضحايا-الزلزال-1073251063.html
زعيم كوريا الشمالية يعزي الرئيس السوري في ضحايا الزلزال
زعيم كوريا الشمالية يعزي الرئيس السوري في ضحايا الزلزال
أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وتركيا، صباح يوم... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T08:58+0000
2023-02-08T08:58+0000
2023-02-08T08:58+0000
كوريا الشمالية
أخبار سوريا اليوم
زلزال
العالم
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ونشرت وكالة الأنباء الكورية المركزية نص البرقية التي أعرب فيها الزعيم الكوري عن تعاطفه العميق وتعازيه للرئيس السوري ومن خلاله للحكومة والشعب والمصابين.واختتم برقيته بتضامنه مع النضال العادل والراسخ للشعب السوري من أجل حماية سياسة البلاد وسلامتها الإقليمية.تعرضت سوريا وتركيا لزلزال مدمر، فجر الاثنين، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، وتسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى.وسارعت العديد من دول العالم إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا وخاصة الدول العربية وروسيا، التي أرسلت وحدات عسكرية للمشاركة في أعمال الإنقاذ في سوريا وقامت برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال، الذي تعرضت له البلاد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العالم
كوريا الشمالية, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العالم
زعيم كوريا الشمالية يعزي الرئيس السوري في ضحايا الزلزال
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أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وتركيا، صباح يوم الاثنين.
ونشرت وكالة الأنباء الكورية المركزية نص البرقية
التي أعرب فيها الزعيم الكوري عن تعاطفه العميق وتعازيه للرئيس السوري ومن خلاله للحكومة والشعب والمصابين.
وأعرب كيم عن ثقته أنه في ظل القيادة الصحيحة للرئيس، ستقضي حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية سريعا على آثار الزلزال وستعيد الاستقرار لحياة المتضررين.
واختتم برقيته بتضامنه مع النضال العادل والراسخ للشعب السوري من أجل حماية سياسة البلاد وسلامتها الإقليمية.
تعرضت سوريا وتركيا
لزلزال مدمر، فجر الاثنين، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، وتسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى.
وسارعت العديد من دول العالم إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا وخاصة الدول العربية وروسيا، التي أرسلت وحدات عسكرية للمشاركة في أعمال الإنقاذ في سوريا وقامت برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال، الذي تعرضت له البلاد.