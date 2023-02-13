https://sputnikarabic.ae/20230213/مزايا-الصاروخ-براهموس-إن-جي-الروسي-الهندي-1073438923.html

مزايا الصاروخ "براهموس إن جي" الروسي الهندي

مزايا الصاروخ "براهموس إن جي" الروسي الهندي

أعلن أتول دينكار راني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "براهموس أيروسبيس" أن صواريخ "براهموس إن جي" أسرع وأكثر دقة وأكثر تنوعًا من العديد من الصواريخ... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T05:55+0000

2023-02-13T05:55+0000

2023-02-13T06:04+0000

رصد عسكري

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وقال لوكالة "سبوتنيك": "نقول طوال الوقت أن براهموس أسرع من الصوت. في الواقع، أود أن أقول إنه صاروخ كروز الأسرع من الصوت الوحيد خارج روسيا، لأن روسيا تمتلكه أيضًا. لذا فإن سرعته الأسرع من الصوت هي أكبر ميزة له".وأضاف: "هذا فقط بسبب السرعة والوزن. الصاروخ أيضًا دقيق للغاية... لقد أطلقنا حوالي 100 صاروخ من نظام الصواريخ "براهموس" بدقة عالية، لذلك تم إثبات ذلك. جيشنا سعيد جدًا بالدقة".ميزة أخرى لهذا الصاروخ هي تعدد استخداماته لجميع الفروع الثلاثة للجيش - البرية والبحرية والجويةوتابع: "الميزة الأكبر هي أنه صاروخ واحد لجميع القوات الثلاث. هناك اختلاف بسيط جدًا بين النسخة البرية والنسخة البحرية. الإصدار الأرضي وإصدار السفينة متماثلان في الواقع. هناك تعديل طفيف في النسخة الجوية لأنه للطائرات، هو نفس الصاروخ، لكن إنتاجه أسهل بكثير".كما أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أن إنتاج صواريخ "براهموس إن جي"، وفقًا للتوقعات المتفائلة، قد يبدأ في أواخر عام 2025 - منتصف عام 2026.وشدد على أن الصاروخ يجب أن يزن 1330 كغ، أي نصف وزن صاروخ"براهموس" القياسي، بينما يجب أن يكون مدى صاروخ الجيل الجديد هو نفسه 300 كيلومتر مثل الصاروخ التقليدي.تقوم شركة "براهموس أيروسبيس" ، وهي شركة هندية - روسية مشتركة، بتصنيع الصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت التي يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية. تأسست الشركة عام 1998 وسميت على اسم نهري براهمابوترا وموسكو.

https://sputnikarabic.ae/20200826/موعد-تطوير-صاروخ-براهموس-الأسرع-من-الصوت-1046361403.html

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