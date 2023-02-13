https://sputnikarabic.ae/20230213/مسؤول-إيراني-طهران-مهددة-بقوة-للتعرض-إلى-زلزال-مدمر-يفوق-قوته-الـ-7-درجات-على-مقياس-ريختر-1073478797.html
مسؤول إيراني: طهران مهددة بقوة للتعرض إلى زلزال مدمر يفوق قوته الـ 7 درجات على مقياس ريختر
مسؤول إيراني: طهران مهددة بقوة للتعرض إلى زلزال مدمر يفوق قوته الـ 7 درجات على مقياس ريختر
أكدت إيران، مساء اليوم الاثنين، أنها "تعكف على صنع قمر صناعي للتنبؤ بالزلازل"، بعد أسبوع من زلزال مدمر ضرب كل من تركيا وسوريا، تسبب في دمار هائل في الدولتين،... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T21:13+0000
2023-02-13T21:13+0000
2023-02-13T21:13+0000
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وقال رئيس منظمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية، إن "طهران تعمل حالياً على صنع قمر صناعي باسم "آيات" للتنبؤ بالزلازل"، كاشفا أن "العاصمة طهران مهددة بقوة للتعرض إلى زلزال مدمر يفوق قوته الـ 7 درجات على مقياس ريختر"، حسب شبكة إيران بالعربي.يذكر أن إيران أرسلت 4 طائرات تحمل مساعدات إنسانية للشعب السوري، تضم خياما ومواد غذائية من التمور والأرز، والتونة، والمعكرونة ومعجون الطماطم.وأفرغت الطائرة الأولى حمولتها في مطار دمشق، والطائرة الثانية هبطت في مطار حلب، والطائرة الثالثة حطت في اللاذقية وأفرغت حمولتها هناك.وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين الماضي ، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وآلاف القتلى والجرحى.كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمالي سوريا والعراق، وشعر بالزلزال كذلك سكان لبنان ومصر.وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمالي سوريا، حيث تسببت بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.
https://sputnikarabic.ae/20230210/إعلام-إيران-ترسل-أسطولا-جويا-لمساعدة-منكوبي-الزلزال-في-سوريا-وتركيا-1073340489.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, زلزال
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, زلزال
مسؤول إيراني: طهران مهددة بقوة للتعرض إلى زلزال مدمر يفوق قوته الـ 7 درجات على مقياس ريختر
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أكدت إيران، مساء اليوم الاثنين، أنها "تعكف على صنع قمر صناعي للتنبؤ بالزلازل"، بعد أسبوع من زلزال مدمر ضرب كل من تركيا وسوريا، تسبب في دمار هائل في الدولتين، إضافة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
وقال رئيس منظمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية، إن "طهران تعمل حالياً على صنع قمر صناعي باسم "آيات" للتنبؤ بالزلازل"، كاشفا أن "العاصمة طهران مهددة بقوة للتعرض إلى زلزال مدمر يفوق قوته الـ 7 درجات على مقياس ريختر"، حسب شبكة إيران بالعربي.
يذكر أن إيران
أرسلت 4 طائرات تحمل مساعدات إنسانية للشعب السوري، تضم خياما ومواد غذائية من التمور والأرز، والتونة، والمعكرونة ومعجون الطماطم.
وأفرغت الطائرة الأولى حمولتها في مطار دمشق، والطائرة الثانية هبطت في مطار حلب، والطائرة الثالثة حطت في اللاذقية وأفرغت حمولتها هناك.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين الماضي ، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن
، وآلاف القتلى والجرحى.
كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمالي سوريا والعراق، وشعر بالزلزال كذلك سكان لبنان ومصر.
وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمالي سوريا، حيث تسببت بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.