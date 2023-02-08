عربي
أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-إلى-1262-قتيلا-و2285-جريحا-1073255258.html
تغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو
تغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو
تتواصل جهود فرق الإنقاذ السورية بدعم من جميع القطاعات الحكومية على رأسها الجيش السوري، وبمؤازرة فرق الإنقاذ الروسية والعربية والأجنبية في عملية البحث عن ناجين... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T11:20+0000
2023-02-08T11:20+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073173182_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_904eaeca68988a97b2567526188e1eeb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073173182_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_38479cd527bc51f0b62e3336fb3e72e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, новый онлайн для белой редактуры
إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب - سبوتنيك عربي

تغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو

11:20 GMT 08.02.2023
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تتواصل جهود فرق الإنقاذ السورية بدعم من جميع القطاعات الحكومية على رأسها الجيش السوري، وبمؤازرة فرق الإنقاذ الروسية والعربية والأجنبية في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.
وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع بالتوازي مع عمليات البحث التي تقودها الفرق المنتشرة في المحافظات السورية المتضررة، حيث تؤكد منشورات الكثير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وجود عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض إلى وقتنا الحالي.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
11:20 GMT 08.02.2023
جنود الجيش الروسي ينتشلون 7 أشخاص أحياء من تحت أنقاض أحد الأبنية في منطقة المشارقة بمدينة حلب.
10:42 GMT 08.02.2023
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
وسائط متعددة
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال... ماذا تفعل وماذا لا؟
10:17 GMT
10:42 GMT 08.02.2023
المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
خامنئي يعلق على كارثة زلزال تركيا وسوريا
10:15 GMT
10:42 GMT 08.02.2023
عمال الدفاع المدني والسكان يفتشون بين أنقاض المباني المنهارة في بلدة حارم قرب الحدود التركية بمحافظة إدلب، سوريا 6 شباط 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا بين ضحايا الزلزال المدمر
10:03 GMT
10:41 GMT 08.02.2023
10:28 GMT 08.02.2023
أفاد وزير الصحة السوري الدكتور حسن محمد الغباش، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 قتيلا و2285 جريحا، وذلك في حصيلة غير نهائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала