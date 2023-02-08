تغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو

تتواصل جهود فرق الإنقاذ السورية بدعم من جميع القطاعات الحكومية على رأسها الجيش السوري، وبمؤازرة فرق الإنقاذ الروسية والعربية والأجنبية في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.
وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع بالتوازي مع عمليات البحث التي تقودها الفرق المنتشرة في المحافظات السورية المتضررة، حيث تؤكد منشورات الكثير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وجود عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض إلى وقتنا الحالي.
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11:20 GMT 08.02.2023
جنود الجيش الروسي ينتشلون 7 أشخاص أحياء من تحت أنقاض أحد الأبنية في منطقة المشارقة بمدينة حلب.