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https://sputnikarabic.ae/20230213/مواجهة-بين-منظومة-مضادة-للدبابات-ومدرعة-بي-إم-بي-2-أوكرانية-فيديو-1073453439.html
مواجهة بين منظومة صاروخية مضادة للدبابات ومدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية... فيديو
مواجهة بين منظومة صاروخية مضادة للدبابات ومدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية... فيديو
قام المقاتلون الروس بضرب مدرعة تابعة للتشكيلات المسلحة في أوكرانيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T11:13+0000
2023-02-13T11:16+0000
رصد عسكري
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تم نشر فيديو مواجهة مشغل منظومة صاروخية مضادة للدبابات مع مدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية على قناة تلغرام "قوات دونيتسك الشعبية".ويوضح الشرح في الفيديو: "هاجمت مركبة العدو مواقع الكتيبة 58 للأغراض الخاصة التابعة لفيلق جيش دونيتسك الأول".أطلق مشغل المنظومة، صاروخا تحت نيران العدو المتواصلة، وبعد أن أظهر ضبطا للنفس، تمكن من توجيهه نحو الهدف. نتيجة لذلك، خرج من المواجهة منتصرا - بعد حوالي 25 ثانية، تم تفجير مدرعة العدو، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في وقت سابق، قام طاقم آخر لمنظومة صواريخ مضادة للدبابات من نفس الكتيبة بتدمير ناقلة جند مدرعة طراز "إم113".
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رصد عسكري
رصد عسكري

مواجهة بين منظومة صاروخية مضادة للدبابات ومدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية... فيديو

11:13 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 13.02.2023)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمركبة "بي إم بي 2"
مركبة بي إم بي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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قام المقاتلون الروس بضرب مدرعة تابعة للتشكيلات المسلحة في أوكرانيا.
تم نشر فيديو مواجهة مشغل منظومة صاروخية مضادة للدبابات مع مدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية على قناة تلغرام "قوات دونيتسك الشعبية".
ويوضح الشرح في الفيديو: "هاجمت مركبة العدو مواقع الكتيبة 58 للأغراض الخاصة التابعة لفيلق جيش دونيتسك الأول".
أطلق مشغل المنظومة، صاروخا تحت نيران العدو المتواصلة، وبعد أن أظهر ضبطا للنفس، تمكن من توجيهه نحو الهدف. نتيجة لذلك، خرج من المواجهة منتصرا - بعد حوالي 25 ثانية، تم تفجير مدرعة العدو، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في وقت سابق، قام طاقم آخر لمنظومة صواريخ مضادة للدبابات من نفس الكتيبة بتدمير ناقلة جند مدرعة طراز "إم113".
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