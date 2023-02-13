https://sputnikarabic.ae/20230213/مواجهة-بين-منظومة-مضادة-للدبابات-ومدرعة-بي-إم-بي-2-أوكرانية-فيديو-1073453439.html
مواجهة بين منظومة صاروخية مضادة للدبابات ومدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية... فيديو
مواجهة بين منظومة صاروخية مضادة للدبابات ومدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية... فيديو
قام المقاتلون الروس بضرب مدرعة تابعة للتشكيلات المسلحة في أوكرانيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T11:13+0000
2023-02-13T11:13+0000
2023-02-13T11:16+0000
رصد عسكري
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تم نشر فيديو مواجهة مشغل منظومة صاروخية مضادة للدبابات مع مدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية على قناة تلغرام "قوات دونيتسك الشعبية".ويوضح الشرح في الفيديو: "هاجمت مركبة العدو مواقع الكتيبة 58 للأغراض الخاصة التابعة لفيلق جيش دونيتسك الأول".أطلق مشغل المنظومة، صاروخا تحت نيران العدو المتواصلة، وبعد أن أظهر ضبطا للنفس، تمكن من توجيهه نحو الهدف. نتيجة لذلك، خرج من المواجهة منتصرا - بعد حوالي 25 ثانية، تم تفجير مدرعة العدو، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في وقت سابق، قام طاقم آخر لمنظومة صواريخ مضادة للدبابات من نفس الكتيبة بتدمير ناقلة جند مدرعة طراز "إم113".
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103491/71/1034917130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e493570ebe9048afaa5a087981b0ef11.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مواجهة بين منظومة صاروخية مضادة للدبابات ومدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية... فيديو
11:13 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
قام المقاتلون الروس بضرب مدرعة تابعة للتشكيلات المسلحة في أوكرانيا.
تم نشر فيديو مواجهة مشغل منظومة صاروخية مضادة للدبابات
مع مدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية على قناة تلغرام "قوات دونيتسك الشعبية".
ويوضح الشرح في الفيديو: "هاجمت مركبة العدو مواقع الكتيبة 58 للأغراض الخاصة التابعة لفيلق جيش دونيتسك الأول".
أطلق مشغل المنظومة، صاروخا تحت نيران العدو المتواصلة، وبعد أن أظهر ضبطا للنفس، تمكن من توجيهه نحو الهدف. نتيجة لذلك، خرج من المواجهة منتصرا - بعد حوالي 25 ثانية، تم تفجير مدرعة العدو، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في وقت سابق، قام طاقم آخر لمنظومة صواريخ مضادة للدبابات من نفس الكتيبة بتدمير ناقلة جند مدرعة طراز "إم113".