https://sputnikarabic.ae/20230213/-الاستخبارات-الروسية-الولايات-المتحدة-تجند-الإرهابيين-لشن-هجمات-في-روسيا-1073439882.html
الاستخبارات الروسية: الولايات المتحدة تجند الإرهابيين لشن هجمات في روسيا
الاستخبارات الروسية: الولايات المتحدة تجند الإرهابيين لشن هجمات في روسيا
صرح جهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على تجنيد الإرهابيين المرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة" لشن هجمات إرهابية في... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T06:42+0000
2023-02-13T06:42+0000
2023-02-13T06:47+0000
روسيا
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وأوضحت المخابرات: "وفقًا لتقارير موثوقة وردت إلى جهاز المخابرات الخارجية، فإن الجيش الأمريكي يعمل بنشاط على تجنيد مسلحين من التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" و"القاعدة" (وكلاهما محظور في روسيا) لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة. يتم إيلاء اهتمام خاص لجذب الناس من شمال القوقاز الروس".وأضاف: "في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، تم اختيار 60 إرهابياً من ذوي الخبرة في العمليات القتالية في الشرق الأوسط. وهم يخضعون لدورة تدريبية سريعة في القاعدة الأمريكية في التنف بسوريا، حيث يتم تعليمهم مهارات صنع واستخدام العبوات الناسفة، وكذلك أساليب القيام بأنشطة التخريب.وأشار إلى أنه "يتم إيلاء اهتمام خاص للتخطيط لشن هجمات على منشآت تخضع لحراسة جيدة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية الأجنبية".
https://sputnikarabic.ae/20230202/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تعزز-عملها-للحفاظ-على-وحدة-الناتو-للعدوان-على-روسيا-1073012593.html
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روسيا
الاستخبارات الروسية: الولايات المتحدة تجند الإرهابيين لشن هجمات في روسيا
06:42 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
صرح جهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على تجنيد الإرهابيين المرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة" لشن هجمات إرهابية في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى.
وأوضحت المخابرات: "وفقًا لتقارير موثوقة وردت إلى جهاز المخابرات الخارجية، فإن الجيش الأمريكي يعمل بنشاط على تجنيد مسلحين من التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" و"القاعدة" (وكلاهما محظور في روسيا) لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة. يتم إيلاء اهتمام خاص لجذب الناس من شمال القوقاز الروس".
وأضاف: "في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، تم اختيار 60 إرهابياً من ذوي الخبرة في العمليات القتالية في الشرق الأوسط. وهم يخضعون لدورة تدريبية سريعة في القاعدة الأمريكية في التنف بسوريا، حيث يتم تعليمهم مهارات صنع واستخدام العبوات الناسفة، وكذلك أساليب القيام بأنشطة التخريب.
وأشار إلى أنه "يتم إيلاء اهتمام خاص للتخطيط لشن هجمات على منشآت تخضع لحراسة جيدة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية الأجنبية".