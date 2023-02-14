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الجيش الروسي يدمر مركزا أوكرانيا لقيادة الحرب الإلكترونية
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/ألمانيا-تبدأ-إنتاج-ذخائر-مدافع-غيبارد-لتوريدها-إلى-كييف-1073499992.html
ألمانيا تبدأ إنتاج ذخائر مدافع "غيبارد" لتوريدها إلى كييف
ألمانيا تبدأ إنتاج ذخائر مدافع "غيبارد" لتوريدها إلى كييف
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الألمانية وقعت اتفاقيات مع شركة الصناعات الدفاعية الألمانية لبدء إنتاج الذخيرة الخاصة... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T10:32+0000
2023-02-14T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبيّن بيستوريوس أنه تم تزويد كييف بـ 32 مدفعا من طراز "غيبارد" ذاتية الدفع و6 آلاف قطعة من الذخائر لهذه المدافع، وتم إنتاج هذه الذخيرة في سويسرا.وقال بيستوريوس قبل اجتماع وزراء الدفاع لدول التحالف في بروكسل: "أستطيع أن أقول لكم آخر الأخبار، تم توقيع عقود مع شركة الصناعات الدفاعية وهذا يعني أن شركة الدفاع "راينميتال" تبدأ بإنتاج الذخيرة لمدفع "غيبارد".وأوضح بيستوريوس، ردا على سؤال أحد الصحفيين، أن فلاديمير زيلينسكي لم يتطرق إلى موضوع الطائرات المقاتلة في محادثتهم السابقة.وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن اللوائح السويسرية لتصدير الأسلحة تنص على أن الأسلحة المنتجة في سويسرا لا يمكن نقلها إلى أوكرانيا.أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230214/تقرير-يكشف-تحقيق-روسيا-لأهدافها-الاستراتيجية-في-أوكرانيا-1073497647.html
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ألمانيا تبدأ إنتاج ذخائر مدافع "غيبارد" لتوريدها إلى كييف

10:32 GMT 14.02.2023
CC BY-SA 3.0 / MAPN / Gepard SPAAGغيبارد
غيبارد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
CC BY-SA 3.0 / MAPN / Gepard SPAAG
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صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الألمانية وقعت اتفاقيات مع شركة الصناعات الدفاعية الألمانية لبدء إنتاج الذخيرة الخاصة بمدافع "غيبارد" ذاتية الدفع المضادة للطائرات بهدف تسليمها إلى كييف.
وبيّن بيستوريوس أنه تم تزويد كييف بـ 32 مدفعا من طراز "غيبارد" ذاتية الدفع و6 آلاف قطعة من الذخائر لهذه المدافع، وتم إنتاج هذه الذخيرة في سويسرا.
وقال بيستوريوس قبل اجتماع وزراء الدفاع لدول التحالف في بروكسل: "أستطيع أن أقول لكم آخر الأخبار، تم توقيع عقود مع شركة الصناعات الدفاعية وهذا يعني أن شركة الدفاع "راينميتال" تبدأ بإنتاج الذخيرة لمدفع "غيبارد".

واعتبر وزير الدفاع الالماني أن حماية المجال الجوي الأوكراني من قبل قوات الدفاع الجوي بمثابة "تحد كبير"، فضلا عن الحاجة ذات الصلة لتوريد الذخيرة لهذه الأنظمة.

وأوضح بيستوريوس، ردا على سؤال أحد الصحفيين، أن فلاديمير زيلينسكي لم يتطرق إلى موضوع الطائرات المقاتلة في محادثتهم السابقة.

ولم تسمح سويسرا بعد ذلك بالتسليم والنقل بسبب موقفها الحيادي من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الطلبات العديدة من الحكومة الألمانية.

وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن اللوائح السويسرية لتصدير الأسلحة تنص على أن الأسلحة المنتجة في سويسرا لا يمكن نقلها إلى أوكرانيا.
منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقرير يكشف تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا
09:45 GMT
أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:43 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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