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https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-إلقاء-القبض-على-وزير-عدل-تونسي-سابق-ومدير-إذاعة-1073480479.html
إعلام: إلقاء القبض على وزير عدل تونسي سابق ومدير إذاعة
إعلام: إلقاء القبض على وزير عدل تونسي سابق ومدير إذاعة
ألقت قوات الأمن التونسية، يوم الاثنين، القبض على وزير العدل التونسي السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T01:30+0000
2023-02-14T01:30+0000
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أخبار تونس اليوم
وزير العدل التونسي
الشرطة التونسية
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وبحسب صحيفة "الشروق التونسية"، ألقت قوات الأمن التونسية القبض على البحيري بعد مداهمة منزله، دون إيضاح أسباب الإيقاف عليه.وذكرت ذات الصحيفة، أن قوات الأمن التونسية ألقت القبض أيضا على على مدير "إذاعة موزاييك" نور الدين بوطار.وقالت المحامية الخاصة به دليلة بن مبارك إن نور الدين بوطار أوقف واقتيد إلى منطقة الأمن الوطني بالفرجاني، وسيتم سماع أقواله.
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, وزير العدل التونسي, الشرطة التونسية
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, وزير العدل التونسي, الشرطة التونسية

إعلام: إلقاء القبض على وزير عدل تونسي سابق ومدير إذاعة

01:30 GMT 14.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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ألقت قوات الأمن التونسية، يوم الاثنين، القبض على وزير العدل التونسي السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.
وبحسب صحيفة "الشروق التونسية"، ألقت قوات الأمن التونسية القبض على البحيري بعد مداهمة منزله، دون إيضاح أسباب الإيقاف عليه.
وذكرت ذات الصحيفة، أن قوات الأمن التونسية ألقت القبض أيضا على على مدير "إذاعة موزاييك" نور الدين بوطار.
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وقالت المحامية الخاصة به دليلة بن مبارك إن نور الدين بوطار أوقف واقتيد إلى منطقة الأمن الوطني بالفرجاني، وسيتم سماع أقواله.
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