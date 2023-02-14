https://sputnikarabic.ae/20230214/بلو-أوريجين-تقترب-من-تحويل-غبار-القمر-إلى-طاقة-شمسية-1073522387.html

"بلو أوريجين" تقترب من تحويل غبار القمر إلى طاقة شمسية

"بلو أوريجين" تقترب من تحويل غبار القمر إلى طاقة شمسية

تعمل شركة رحلات الفضاء "بلو أوريجين" الأمريكية، لمالكها الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، على أمر مثير للاهتمام، وهو باستخدامها تقنية تقوم بتحويل غبار القمر إلى... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T15:16+0000

2023-02-14T15:16+0000

2023-02-14T15:16+0000

مجتمع

منوعات

علوم

القمر

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102134/04/1021340444_0:34:1041:620_1920x0_80_0_0_f6c2a9ff913d999388d0c21a042b74bb.jpg

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنها أصبحت في الوقت الحالي قادرة على إنتاج الخلايا الشمسية، وذلك باستخدام تراب يشابه الثرى القمري.والثرى القمري هو المادة السطحية الموجودة على القمر، والتي تختلف تماما عن تربة سطح الأرض النموذجية، وهي عبارة عن مزيج من الغبار ورقائق الصخور والمعادن والزجاج، ويعد التراب الذي استخدمته "بلو أوريجين" في تقنيتها هو بديل للشيء الحقيقي، لتقليد تكوين وخصائص ما هو موجود فعليا على سطح القمر.ولفتت "بلو أوريجين" إلى أنه من أجل حصولها على المواد اللازمة لتصنيع الخلية الشمسية، فقد استخدمت مزيجا من الحرارة الشديدة والكهرباء.وقالت موضحة: "باستخدامنا محاكيات الثرى القمري، فإن مفاعلنا قادر على إنتاج الحديد والسيليكون والألمنيوم من خلال التحليل الكهربائي، والذي يفصل جميع تلك العناصر عن الأكسجين المرتبطة به، ويمثل السيليكون مكونا رئيسيا للخلية الشمسية، وتنتج عمليتنا نسخة نقية للغاية من السيليكون ملائمة للطاقة الشمسية".كما تؤكد شركة "بلو أوريجين" في بيانها أن تقنيتها آمنة للبيئة، مبينه أنها لا تتطلب المواد الكيميائية السامة، التي تستخدم غالبا لتنقية السيليكون على الأرض.وتزعم أيضا أن الخلايا الشمسية المصنوعة بطريقتها من الممكن أن تدوم لأكثر من 10 سنوات.وقالت "بلو أوريجين": يأتي اختراع شركة "بلو أوريجين"، ضمن مساعيها إلى ترسيخ وجود البشر على سطح القمر في المستقبل، وتحقيق وجود بشري مستدام هناك، ومن أجل تحقيق ذلك، ستحتاج البشرية إلى استخدام الموارد المحلية.

https://sputnikarabic.ae/20220804/إطلاق-مهمة-بلو-أوريجين-السادسةفيديو-1066003218.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, القمر, الأخبار