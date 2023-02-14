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ترتيب الدول العربية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية
ترتيب الدول العربية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية
أثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، الذعر بين مواطني الدول العربية، خوفا من تكرار الكارثة في بلدانهم، إلا أن هذه الأزمات، قد تتسبب بها أمور أخرى غير... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T10:09+0000
2023-02-14T10:09+0000
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وبمعزل عن السبب، تبقى النتيجة التي يخاف منها المواطنون هو غضب الطبيعة، لتُطرح بعد ذلك أسئلة عن مدى جهوزية بعض المدن العربية لمثل هذه الحالات الطارئة.
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انفوجرافيك, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, инфографика

ترتيب الدول العربية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية

10:09 GMT 14.02.2023
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أثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، الذعر بين مواطني الدول العربية، خوفا من تكرار الكارثة في بلدانهم، إلا أن هذه الأزمات، قد تتسبب بها أمور أخرى غير الزلازل والهزات الأرضية، كالفيضانات والعواصف والأوبئة.
ترتيب الدول العربية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية - سبوتنيك عربي
وبمعزل عن السبب، تبقى النتيجة التي يخاف منها المواطنون هو غضب الطبيعة، لتُطرح بعد ذلك أسئلة عن مدى جهوزية بعض المدن العربية لمثل هذه الحالات الطارئة.
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