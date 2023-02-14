https://sputnikarabic.ae/20230214/ردا-على-عملية-الدهس-في-القدس-إسرائيل-تخصص-ميزانية-لحماية-وتأمين-محطات-الحافلات-داخل-المدينة-1073523130.html
ردا على عملية الدهس في القدس.. إسرائيل تخصص ميزانية لحماية وتأمين محطات الحافلات داخل المدينة
ردا على عملية الدهس في القدس.. إسرائيل تخصص ميزانية لحماية وتأمين محطات الحافلات داخل المدينة
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية خصصت ميزانية كبيرة من أجل تأمين محطات الحافلات في مدينة القدس المحتلة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T15:31+0000
2023-02-14T15:31+0000
2023-02-14T15:31+0000
القدس
أخبار إسرائيل اليوم
حافلات
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عملية دهس
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في أعقاب عملية الدهس التي وقعت بمدينة القدس صباح الجمعة الماضية، قررت السلطات الإسرائيلية تخصيص ميزانية لزيادة الشعور بالأمان الشخصي للمواطنين، خاصة حول تأمين محطات الحافلات في المدينة المحتلة.وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن إسرائيل بصدد اتخاذ إجراءات عدة للأمان الشخصي للمواطنين في مدينة القدس، أهمها حماية محطات الحافلات أو الباصات، حيث قدرت الحكومة الإسرائيلية بتأمين حوالي ألف محطة للحافلات.ومن المفترض أن تبدأ الحكومة في عملية التأمين تلك بنحو 300 محطة فقط، على أن تتوالى عملية تأمين بقية المحطات، فضلا عن اتخاذ خطوات تأمينية أخرى من بينها تعزيز قوات الأمن والشرطة حول تلك المحطات والميادين الرئيسية.وقُتل في عملية الدهس التي وقعت الجمعة الماضية، بمحطة حافلات في مستوطنة راموت شمالي مدينة القدس، 3 إسرائيليين، بينهم طفلان، وشاب 20 عاما، وأصيب 4 آخرون، بينهم حالات خطرة.كما تم قتل المنفذ وهو حسين قراقع من سكان حي العيسوية في القدس الشرقية برصاص أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية المتواجدين في المكان، وتم اقتحام منزله واعتقال زوجته لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20230212/الكابنيت-الإسرائيلي-يعقد-جلسته-في-مكان-عملية-الدهس-بالقدس-1073410319.html
القدس
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القدس, أخبار إسرائيل اليوم, حافلات, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, عملية دهس
القدس, أخبار إسرائيل اليوم, حافلات, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, عملية دهس
ردا على عملية الدهس في القدس.. إسرائيل تخصص ميزانية لحماية وتأمين محطات الحافلات داخل المدينة
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية خصصت ميزانية كبيرة من أجل تأمين محطات الحافلات في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في أعقاب عملية الدهس
التي وقعت بمدينة القدس صباح الجمعة الماضية، قررت السلطات الإسرائيلية تخصيص ميزانية لزيادة الشعور بالأمان الشخصي للمواطنين، خاصة حول تأمين محطات الحافلات في المدينة المحتلة.
وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن إسرائيل بصدد اتخاذ إجراءات عدة للأمان الشخصي للمواطنين في مدينة القدس، أهمها حماية محطات الحافلات أو الباصات، حيث قدرت الحكومة الإسرائيلية
بتأمين حوالي ألف محطة للحافلات.
ومن المفترض أن تبدأ الحكومة في عملية التأمين تلك بنحو 300 محطة فقط، على أن تتوالى عملية تأمين بقية المحطات، فضلا عن اتخاذ خطوات تأمينية أخرى من بينها تعزيز قوات الأمن والشرطة حول تلك المحطات والميادين الرئيسية.
وقُتل في عملية الدهس
التي وقعت الجمعة الماضية، بمحطة حافلات في مستوطنة راموت شمالي مدينة القدس، 3 إسرائيليين، بينهم طفلان، وشاب 20 عاما، وأصيب 4 آخرون، بينهم حالات خطرة.
كما تم قتل المنفذ وهو حسين قراقع من سكان حي العيسوية في القدس الشرقية برصاص أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية المتواجدين في المكان، وتم اقتحام منزله واعتقال زوجته لاحقا.