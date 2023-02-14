عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/مركبات-استطلاع-روسية-حديثة-تصل--إلى-منطقة-العمليات-الخاصة-فيديو-1073482136.html
مركبات استطلاع روسية حديثة تصل إلى منطقة العمليات الخاصة... فيديو
مركبات استطلاع روسية حديثة تصل إلى منطقة العمليات الخاصة... فيديو
ظهرت مركبات استطلاع قتالية مطورة "بي إر إم-1كي" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتتدرب الأطقم على المعدات الجديدة في حقول التدريب في مقاطعة زابوروجيه. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T05:36+0000
2023-02-14T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069902146_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_267e7867d0fd0f546b62550fbd111765.jpg
"بي إر إم-1كي" هي مركبة قتالية تعتمد على "بي إم بي-1" السوفيتية مع برج غير مأهول ومجهز بمدفع رشاش متحد المحور عيار 7.62 ملم ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم من "بي تي إر-82أ". على عكس مركبة المشاة، فإن جزءًا من قسم قوات الإنزال فيه معدات إلكترونية خاصة ومجمعات لمراقبة وجمع المعلومات من ساحة المعركة، وهو أمر ضروري للاستطلاع.وقال أحد العسكريين لوكالة "سبوتنيك": "وصلت المعدات الجديدة "بي إر إم-1كي"، ونحن نتدرب منذ ديسمبر/ كانون الأول. المعدات جديدة، والإلكترونيات، كل شيء يعمل، كل شيء على ما يرام، ولا توجد صعوبات، لأننا تدربنا مسبقًا على "بي إم بي" والآن أصبح كل شيء أسهل: تحميل الذخيرة وتفكيك المدفع، ليس بالأمر الصعب، لذلك نحن بحاجة إلى القليل من التدريب. تمت دراسة جميع الفروق الدقيقة".تم توقيع عقد تحديث المركبات بين وزارة الدفاع ومصنع "أورال فاغون زافود" في عام 2020، وظهرت تقارير عن عمليات التسليم الأولى للجيش في مايو/أيار 2022.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069902146_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_04380716989105cffa6999ec4722947f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مركبات استطلاع روسية حديثة تصل إلى منطقة العمليات الخاصة... فيديو

05:36 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ظهرت مركبات استطلاع قتالية مطورة "بي إر إم-1كي" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتتدرب الأطقم على المعدات الجديدة في حقول التدريب في مقاطعة زابوروجيه.
"بي إر إم-1كي" هي مركبة قتالية تعتمد على "بي إم بي-1" السوفيتية مع برج غير مأهول ومجهز بمدفع رشاش متحد المحور عيار 7.62 ملم ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم من "بي تي إر-82أ". على عكس مركبة المشاة، فإن جزءًا من قسم قوات الإنزال فيه معدات إلكترونية خاصة ومجمعات لمراقبة وجمع المعلومات من ساحة المعركة، وهو أمر ضروري للاستطلاع.
وقال أحد العسكريين لوكالة "سبوتنيك": "وصلت المعدات الجديدة "بي إر إم-1كي"، ونحن نتدرب منذ ديسمبر/ كانون الأول. المعدات جديدة، والإلكترونيات، كل شيء يعمل، كل شيء على ما يرام، ولا توجد صعوبات، لأننا تدربنا مسبقًا على "بي إم بي" والآن أصبح كل شيء أسهل: تحميل الذخيرة وتفكيك المدفع، ليس بالأمر الصعب، لذلك نحن بحاجة إلى القليل من التدريب. تمت دراسة جميع الفروق الدقيقة".
تم توقيع عقد تحديث المركبات بين وزارة الدفاع ومصنع "أورال فاغون زافود" في عام 2020، وظهرت تقارير عن عمليات التسليم الأولى للجيش في مايو/أيار 2022.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала