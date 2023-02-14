https://sputnikarabic.ae/20230214/مركبات-استطلاع-روسية-حديثة-تصل--إلى-منطقة-العمليات-الخاصة-فيديو-1073482136.html
مركبات استطلاع روسية حديثة تصل إلى منطقة العمليات الخاصة... فيديو
مركبات استطلاع روسية حديثة تصل إلى منطقة العمليات الخاصة... فيديو
ظهرت مركبات استطلاع قتالية مطورة "بي إر إم-1كي" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتتدرب الأطقم على المعدات الجديدة في حقول التدريب في مقاطعة زابوروجيه. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T05:36+0000
2023-02-14T05:36+0000
2023-02-14T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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"بي إر إم-1كي" هي مركبة قتالية تعتمد على "بي إم بي-1" السوفيتية مع برج غير مأهول ومجهز بمدفع رشاش متحد المحور عيار 7.62 ملم ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم من "بي تي إر-82أ". على عكس مركبة المشاة، فإن جزءًا من قسم قوات الإنزال فيه معدات إلكترونية خاصة ومجمعات لمراقبة وجمع المعلومات من ساحة المعركة، وهو أمر ضروري للاستطلاع.وقال أحد العسكريين لوكالة "سبوتنيك": "وصلت المعدات الجديدة "بي إر إم-1كي"، ونحن نتدرب منذ ديسمبر/ كانون الأول. المعدات جديدة، والإلكترونيات، كل شيء يعمل، كل شيء على ما يرام، ولا توجد صعوبات، لأننا تدربنا مسبقًا على "بي إم بي" والآن أصبح كل شيء أسهل: تحميل الذخيرة وتفكيك المدفع، ليس بالأمر الصعب، لذلك نحن بحاجة إلى القليل من التدريب. تمت دراسة جميع الفروق الدقيقة".تم توقيع عقد تحديث المركبات بين وزارة الدفاع ومصنع "أورال فاغون زافود" في عام 2020، وظهرت تقارير عن عمليات التسليم الأولى للجيش في مايو/أيار 2022.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مركبات استطلاع روسية حديثة تصل إلى منطقة العمليات الخاصة... فيديو
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ظهرت مركبات استطلاع قتالية مطورة "بي إر إم-1كي" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتتدرب الأطقم على المعدات الجديدة في حقول التدريب في مقاطعة زابوروجيه.
"بي إر إم-1كي" هي مركبة قتالية تعتمد على "بي إم بي-1" السوفيتية مع برج غير مأهول ومجهز بمدفع رشاش متحد المحور عيار 7.62 ملم ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم من "بي تي إر-82أ". على عكس مركبة المشاة، فإن جزءًا من قسم قوات الإنزال فيه معدات إلكترونية خاصة ومجمعات لمراقبة وجمع المعلومات من ساحة المعركة، وهو أمر ضروري للاستطلاع.
وقال أحد العسكريين لوكالة "سبوتنيك": "وصلت المعدات الجديدة "بي إر إم-1كي"، ونحن نتدرب منذ ديسمبر/ كانون الأول. المعدات جديدة، والإلكترونيات، كل شيء يعمل، كل شيء على ما يرام، ولا توجد صعوبات، لأننا تدربنا مسبقًا على "بي إم بي" والآن أصبح كل شيء أسهل: تحميل الذخيرة وتفكيك المدفع، ليس بالأمر الصعب، لذلك نحن بحاجة إلى القليل من التدريب. تمت دراسة جميع الفروق الدقيقة".
تم توقيع عقد تحديث المركبات بين وزارة الدفاع ومصنع "أورال فاغون زافود" في عام 2020، وظهرت تقارير عن عمليات التسليم الأولى للجيش في مايو/أيار 2022.