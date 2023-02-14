https://sputnikarabic.ae/20230214/وسائل-إعلام-إندونيسيا-رفضت-شراء-مقاتلات-روسية-بضغط-أمريكي-1073514152.html
وسائل إعلام: إندونيسيا رفضت شراء مقاتلات روسية بضغط أمريكي
وسائل إعلام: إندونيسيا رفضت شراء مقاتلات روسية بضغط أمريكي
أفادت صحيفة "Bisnis" المحلية بأن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن رفض إندونيسيا شراء مقاتلات "سو-35" من روسيا، والتي تلبي جميع متطلبات القوات الجوية... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T12:55+0000
2023-02-14T12:55+0000
2023-02-14T12:56+0000
العالم
رصد عسكري
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في البداية، أعلن الممثلون الروس أنهم مستعدون لتزويد إندونيسيا بمقاتلات متعددة المهام "سو-35" من الجيل "4 ++"، على الرغم من ضغوط "دول معينة". في غضون ذلك، ذكرت "بلومبيرغ" أن الولايات المتحدة "أوصت بشدة" جاكرتا بوقف المفاوضات مع روسيا. ونتيجة لذلك، أعلنت السلطات الإندونيسية في كانون الأول (ديسمبر) 2021 أن الصفقة لم تتم "بسبب نقص الأموال في الميزانية". وبلغت قيمة الاتفاقية 1.1 مليار دولار.وكتبت الصحيفة: "في الواقع، لطالما كانت إندونيسيا تتطلع إلى واحدة من أحدث المقاتلات روسية الصنع. تعتبر مقاتلة "سو-35" واحدة من أحدث المقاتلات غير المكلفة اليوم".وأضافت الصحيفة نقلاً عن تقرير مؤسسة جيمس تاون: "أنهيت عقود بيع طائرات سو-35 الروسية للجزائر ومصر وإندونيسيا بضغط من الولايات المتحدة وتهديدها بفرض عقوبات اقتصادية. ونتيجة لذلك، اشترت هذه الدول مقاتلات أمريكية من طراز إف-15 أو مقاتلات رافال الفرنسية".وأكدت الصحيفة أن بكين فقط تمكنت حتى الآن من مقاومة الضغط الأمريكي علنًا بشأن عقود الدفاع مع روسيا، وقد تنضم إليها إيران قريبًا.
https://sputnikarabic.ae/20220804/صاروخ-جديد-يجعل-مقاتلة-سو-35-لا-تقهر-1065967244.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
وسائل إعلام: إندونيسيا رفضت شراء مقاتلات روسية بضغط أمريكي
12:55 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 12:56 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
أفادت صحيفة "Bisnis" المحلية بأن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن رفض إندونيسيا شراء مقاتلات "سو-35" من روسيا، والتي تلبي جميع متطلبات القوات الجوية الإندونيسية.
في البداية، أعلن الممثلون الروس أنهم مستعدون لتزويد إندونيسيا بمقاتلات متعددة المهام "سو-35" من الجيل "4 ++"، على الرغم من ضغوط "دول معينة". في غضون ذلك، ذكرت "بلومبيرغ" أن الولايات المتحدة "أوصت بشدة" جاكرتا بوقف المفاوضات مع روسيا. ونتيجة لذلك، أعلنت السلطات الإندونيسية في كانون الأول (ديسمبر) 2021 أن الصفقة لم تتم "بسبب نقص الأموال في الميزانية". وبلغت قيمة الاتفاقية 1.1 مليار دولار.
وكتبت الصحيفة: "في الواقع، لطالما كانت إندونيسيا تتطلع إلى واحدة من أحدث المقاتلات روسية الصنع. تعتبر مقاتلة "سو-35" واحدة من أحدث المقاتلات غير المكلفة اليوم".
وبحسب "بيسنيس"، فإن الصفقة فشلت لأن "واشنطن لا تخجل من فرض عقوبات اقتصادية على دول حول العالم تتعاون مع روسيا".
وأضافت الصحيفة نقلاً عن تقرير مؤسسة جيمس تاون: "أنهيت عقود بيع طائرات سو-35 الروسية للجزائر ومصر وإندونيسيا بضغط من الولايات المتحدة وتهديدها بفرض عقوبات اقتصادية. ونتيجة لذلك، اشترت هذه الدول مقاتلات أمريكية من طراز إف-15 أو مقاتلات رافال الفرنسية".
وأكدت الصحيفة أن بكين فقط تمكنت حتى الآن من مقاومة الضغط الأمريكي علنًا بشأن عقود الدفاع مع روسيا، وقد تنضم إليها إيران قريبًا.