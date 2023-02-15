عربي
https://sputnikarabic.ae/20230215/السفير-التركي-روسيا-أرسلت-80-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-مناطق-الزلزال-1073554942.html
السفير التركي: روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الزلزال
السفير التركي: روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الزلزال
أعلن السفير التركي في موسكو، محمد سامسار، اليوم الأربعاء، أن روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الكوارث في تركيا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:27+0000
2023-02-15T12:29+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
زلزال
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073174273_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8b74384bc12cbbca430760dd23a7ef8.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن سامسار قوله: "حتى اليوم، تم إرسال 80 طناً من المساعدات الإنسانية من روسيا لاحتياجات منطقة الكارثة في تركيا، بالإضافة إلى تحويل أكثر من مليون دولار".وأشار الدبلوماسي التركي، إلى أنه في اليوم الأول من الكارثة "اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي، وأعرب عن تعازيه، معلناً أيضا إرسال المساعدات اللازمة.وأوضح أنه كجزء من هذه المبادرات، اتخذت الهيئات الروسية إجراءات سريعة. ففي اليوم الأول أرسلت 3 طائرات تضم مجموعة بحث وإنقاذ من 150 شخصا، وكذلك مستشفى متنقل مع فريق طبي.ولفت السفير إلى أنه في اليوم نفسه، تم إرسال طائرة إلى تركيا تابعة لوزارة الطوارئ الروسية لإخماد حريق في ميناء إسكندرون.ووفقا له، في اليوم الثاني من الزلزال، أقلعت طائرتان تحملان مجموعة إنقاذ متنقلة من 50 شخصا. وأكد أنه حتى اليوم، هناك حوالي 350 متخصصا روسيا في منطقة الزلزال بتركيا، من بينهم فرق بحث وإنقاذ وأطباء.وأشار السفير إلى أنه "قبل يومين، أرسلت وزارة الدفاع الروسية 500 خيمة و9000 كيس نوم، بالإضافة إلى 9000 سرير على متن طائرتين.وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الألوف جنوبي تركيا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.
https://sputnikarabic.ae/20230215/أردوغان-تركيا-تبني-30-ألف-منزل-بمنطقة-الزلزال-في-مارس-1073537678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073174273_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_13125cbc09798b9c552d1f014f9562eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تركيا اليوم, زلزال, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار تركيا اليوم, زلزال, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

السفير التركي: روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الزلزال

12:27 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 15.02.2023)
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
تابعنا عبرTelegram
أعلن السفير التركي في موسكو، محمد سامسار، اليوم الأربعاء، أن روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الكوارث في تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن سامسار قوله: "حتى اليوم، تم إرسال 80 طناً من المساعدات الإنسانية من روسيا لاحتياجات منطقة الكارثة في تركيا، بالإضافة إلى تحويل أكثر من مليون دولار".

وأشار الدبلوماسي التركي، إلى أنه في اليوم الأول من الكارثة "اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي، وأعرب عن تعازيه، معلناً أيضا إرسال المساعدات اللازمة.
وأوضح أنه كجزء من هذه المبادرات، اتخذت الهيئات الروسية إجراءات سريعة. ففي اليوم الأول أرسلت 3 طائرات تضم مجموعة بحث وإنقاذ من 150 شخصا، وكذلك مستشفى متنقل مع فريق طبي.

ولفت السفير إلى أنه في اليوم نفسه، تم إرسال طائرة إلى تركيا تابعة لوزارة الطوارئ الروسية لإخماد حريق في ميناء إسكندرون.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
أردوغان: تركيا تبني 30 ألف منزل بمنطقة الزلزال في مارس
03:03 GMT
ووفقا له، في اليوم الثاني من الزلزال، أقلعت طائرتان تحملان مجموعة إنقاذ متنقلة من 50 شخصا.
وأكد أنه حتى اليوم، هناك حوالي 350 متخصصا روسيا في منطقة الزلزال بتركيا، من بينهم فرق بحث وإنقاذ وأطباء.

وأشار السفير إلى أنه "قبل يومين، أرسلت وزارة الدفاع الروسية 500 خيمة و9000 كيس نوم، بالإضافة إلى 9000 سرير على متن طائرتين.
وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الألوف جنوبي تركيا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала