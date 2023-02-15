https://sputnikarabic.ae/20230215/السفير-التركي-روسيا-أرسلت-80-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-مناطق-الزلزال-1073554942.html
السفير التركي: روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الزلزال
السفير التركي: روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الزلزال
أعلن السفير التركي في موسكو، محمد سامسار، اليوم الأربعاء، أن روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الكوارث في تركيا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:27+0000
2023-02-15T12:27+0000
2023-02-15T12:29+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن سامسار قوله: "حتى اليوم، تم إرسال 80 طناً من المساعدات الإنسانية من روسيا لاحتياجات منطقة الكارثة في تركيا، بالإضافة إلى تحويل أكثر من مليون دولار".وأشار الدبلوماسي التركي، إلى أنه في اليوم الأول من الكارثة "اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي، وأعرب عن تعازيه، معلناً أيضا إرسال المساعدات اللازمة.وأوضح أنه كجزء من هذه المبادرات، اتخذت الهيئات الروسية إجراءات سريعة. ففي اليوم الأول أرسلت 3 طائرات تضم مجموعة بحث وإنقاذ من 150 شخصا، وكذلك مستشفى متنقل مع فريق طبي.ولفت السفير إلى أنه في اليوم نفسه، تم إرسال طائرة إلى تركيا تابعة لوزارة الطوارئ الروسية لإخماد حريق في ميناء إسكندرون.ووفقا له، في اليوم الثاني من الزلزال، أقلعت طائرتان تحملان مجموعة إنقاذ متنقلة من 50 شخصا. وأكد أنه حتى اليوم، هناك حوالي 350 متخصصا روسيا في منطقة الزلزال بتركيا، من بينهم فرق بحث وإنقاذ وأطباء.وأشار السفير إلى أنه "قبل يومين، أرسلت وزارة الدفاع الروسية 500 خيمة و9000 كيس نوم، بالإضافة إلى 9000 سرير على متن طائرتين.وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الألوف جنوبي تركيا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.
https://sputnikarabic.ae/20230215/أردوغان-تركيا-تبني-30-ألف-منزل-بمنطقة-الزلزال-في-مارس-1073537678.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, زلزال, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار تركيا اليوم, زلزال, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
السفير التركي: روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الزلزال
12:27 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
أعلن السفير التركي في موسكو، محمد سامسار، اليوم الأربعاء، أن روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الكوارث في تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن سامسار قوله: "حتى اليوم، تم إرسال 80 طناً من المساعدات الإنسانية من روسيا لاحتياجات منطقة الكارثة في تركيا، بالإضافة إلى تحويل أكثر من مليون دولار".
وأشار الدبلوماسي التركي، إلى أنه في اليوم الأول من الكارثة "اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بالرئيس التركي، وأعرب عن تعازيه، معلناً أيضا إرسال المساعدات اللازمة.
وأوضح أنه كجزء من هذه المبادرات، اتخذت الهيئات الروسية إجراءات سريعة. ففي اليوم الأول أرسلت 3 طائرات تضم مجموعة بحث وإنقاذ من 150 شخصا، وكذلك مستشفى متنقل مع فريق طبي.
ولفت السفير إلى أنه في اليوم نفسه، تم إرسال طائرة إلى تركيا تابعة لوزارة الطوارئ الروسية لإخماد حريق في ميناء إسكندرون.
ووفقا له، في اليوم الثاني من الزلزال
، أقلعت طائرتان تحملان مجموعة إنقاذ متنقلة من 50 شخصا.
وأكد أنه حتى اليوم، هناك حوالي 350 متخصصا روسيا في منطقة الزلزال بتركيا، من بينهم فرق بحث وإنقاذ وأطباء.
وأشار السفير إلى أنه "قبل يومين، أرسلت وزارة الدفاع الروسية 500 خيمة و9000 كيس نوم، بالإضافة إلى 9000 سرير على متن طائرتين.
وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الألوف جنوبي تركيا
، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.