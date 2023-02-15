https://sputnikarabic.ae/20230215/أردوغان-تركيا-تبني-30-ألف-منزل-بمنطقة-الزلزال-في-مارس-1073537678.html
أردوغان: تركيا تبني 30 ألف منزل بمنطقة الزلزال في مارس
أردوغان: تركيا تبني 30 ألف منزل بمنطقة الزلزال في مارس
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلطات ستبدأ في تشييد 30000 مبنى سكني في منطقة الزلزال بعيدا عن خطوط الصدع الزلزالية في مارس. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T03:03+0000
2023-02-15T03:03+0000
2023-02-15T03:03+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال الجيش المغربي
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال كلمة له في هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) في أنقرة: "سنبدأ على الفور أعمال البناء أينما تم الانتهاء من تقييم الأضرار”.وأضاف: "من بداية مارس، سنبدأ على الفور في تشييد 30000 مبنى سكني. في غضون بضعة أشهر، سيبدأ بناء جميع المنازل التي نبنيها بعيدا عن خطوط الصدع".وتابع: "هدفنا هو في غضون عام، الانتهاء من تشييد عدد من المباني عالية الجودة والآمنة التي ستحل مشكلة الإسكان في منطقة الزلزال بأكملها".وقال أردوغان إن 98 في المائة من المباني التي انهارت نتيجة للزلازل الأخيرة قد بنيت قبل عام 1999.وفي وقت سابق، قال الزعيم التركي إن عدد القتلى من الزلازل في جنوب شرق البلاد تجاوز 35400 شخص، ما جعل الزلزال الكارثة الأكثر تدميرا في تاريخ تركيا.وتعرضت أجزاء من تركيا وسوريا لسلسلة من الزلازل القوية والهزات الارتدادية في 6 فبراير. تجاوز عدد القتلى من الزلازل المدمرة في تركيا 35000.
https://sputnikarabic.ae/20230214/تركيا-9046-أجنبيا-يشاركون-في-عمليات-الإنقاذ-داخل-مناطق-الزلزال-1073532574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال الجيش المغربي
أخبار تركيا اليوم, زلزال الجيش المغربي
أردوغان: تركيا تبني 30 ألف منزل بمنطقة الزلزال في مارس
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلطات ستبدأ في تشييد 30000 مبنى سكني في منطقة الزلزال بعيدا عن خطوط الصدع الزلزالية في مارس.
أنقرة - سبوتنيك
. وقال أردوغان خلال كلمة له في هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) في أنقرة: "سنبدأ على الفور أعمال البناء أينما تم الانتهاء من تقييم الأضرار”.
وأضاف: "من بداية مارس، سنبدأ على الفور في تشييد 30000 مبنى سكني. في غضون بضعة أشهر، سيبدأ بناء جميع المنازل التي نبنيها بعيدا عن خطوط الصدع".
وتابع: "هدفنا هو في غضون عام، الانتهاء من تشييد عدد من المباني عالية الجودة والآمنة التي ستحل مشكلة الإسكان في منطقة الزلزال بأكملها".
وقال أردوغان إن 98 في المائة من المباني التي انهارت نتيجة للزلازل الأخيرة قد بنيت قبل عام 1999.
وفي وقت سابق، قال الزعيم التركي إن عدد القتلى من الزلازل في جنوب شرق البلاد تجاوز 35400 شخص
، ما جعل الزلزال الكارثة الأكثر تدميرا في تاريخ تركيا.
وتعرضت أجزاء من تركيا وسوريا لسلسلة من الزلازل القوية والهزات الارتدادية في 6 فبراير. تجاوز عدد القتلى من الزلازل المدمرة في تركيا 35000.