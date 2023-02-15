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https://sputnikarabic.ae/20230215/بايدن-يعين-نائبة-رئيس-الاحتياطي-الفيدرالي-مستشارة-اقتصادية-للبيت-الأبيض-1073538274.html
بايدن يعين نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي مستشارة اقتصادية للبيت الأبيض
بايدن يعين نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي مستشارة اقتصادية للبيت الأبيض
أعلنت الإدارة الأمريكية تعيين الرئيس جو بايدن، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، مستشارة اقتصادية للبيت الأبيض. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T05:24+0000
2023-02-15T05:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
واشنطن
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان للإدارة، أن "الرئيس بايدن أصدر اليوم إعلانا حول تعيين أعضاء رئيسيين في فريقه الاقتصادي، شمل تعيين لايل برينارد مديرة للمجلس الاقتصادي الوطني، كما أعلن عن نيته تعيين جاريد برنشتاين رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين".وأضاف بايدن: "إنها من المقربين من مؤسساتنا الاقتصادية وتفهم بالضبط كيف يؤثر الاقتصاد على حياة الناس العاديين".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن, واشنطن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن, واشنطن

بايدن يعين نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي مستشارة اقتصادية للبيت الأبيض

05:24 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 05:28 GMT 15.02.2023)
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKERالاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKER
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أعلنت الإدارة الأمريكية تعيين الرئيس جو بايدن، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، مستشارة اقتصادية للبيت الأبيض.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان للإدارة، أن "الرئيس بايدن أصدر اليوم إعلانا حول تعيين أعضاء رئيسيين في فريقه الاقتصادي، شمل تعيين لايل برينارد مديرة للمجلس الاقتصادي الوطني، كما أعلن عن نيته تعيين جاريد برنشتاين رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين".
ونقلت الإدارة عن بايدن وصفه برينارد بأنها "واحدة من كبار خبراء الاقتصاد الكلي في البلاد، ولديها معرفة عميقة بالاقتصاد المحلي والدولي".
وأضاف بايدن: "إنها من المقربين من مؤسساتنا الاقتصادية وتفهم بالضبط كيف يؤثر الاقتصاد على حياة الناس العاديين".
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