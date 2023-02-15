عربي
https://sputnikarabic.ae/20230215/بطول-10-آلاف-كم-كشف-تفاصيل-طريق-القاهرة--كيب-تاون-1073555943.html
بطول 10 آلاف كم... كشف تفاصيل طريق القاهرة – كيب تاون
بطول 10 آلاف كم... كشف تفاصيل طريق القاهرة – كيب تاون
كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل طريق القاهرة - كيب تاون، الذي تعمل الحكومة المصرية على إنشائه بالتعاون مع عدد من الدول الأفريقية. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:50+0000
2023-02-15T12:50+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العالم
مصر
أخبار مصر الآن
جنوب أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104313/69/1043136967_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e38ee399807d73440dc4e43db1fcb6a.jpg
وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية أن الطريق يمر بـ9 دول أفريقية، ويبلغ طوله 10 آلاف كم منها 1155 كم داخل مصر، وتنفذ مصر جميع الأعمال حتى معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان على بعد 850 كم شمال العاصمة السودانية الخرطوم.وتلتزم مصر بتنفيذ الطريق بأعلى معايير الجودة، حيث أنه من المنتظر أن يعمل الطريق على زيادة حركة التجارة بين البلدن الأفريقية، في ظل إيمان الحكومة المصرية بأن قطاع النقل يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق النهضة الأفريقية، كما تؤمن الحكومة المصرية قيمة الدور الذي تلعبه بلادها مع جنوب أفريقيا ودول أخرى مثل المغرب ونيجيريا وكينيا دورا مهما في هذا المجال.من جانبه، شدد ‏رئيس الوفد البرلماني لمقاطعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، على أهمية ربط القاهرة بجنوب أفريقيا، واصفًا ذلك بالحلم الذي ‏يجب أن يتحقق من خلال تنفيذ طريق القاهرة- كيب تاون، معربًا عن فخره بأن بلاده جزء من هذا المشروع.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عاد الحديث مجددا عن المشروع الذي طالما كان حلما يراود شعبي مصر والسودان منذ عقود، والذي تمثل في مقترحات ربط البلدين بواسطة خط "سكك حديدية" ليمثل نواة للتكامل بين الجانبين في المجالات كافة.ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، في 9 أكتوبر الماضي، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق منحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي ( 2.5 مليون دولار أمريكي) لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، ليدخل القرار حيز التنفيذ.
https://sputnikarabic.ae/20191211/طريق-القاهرة--كيب-تاون-معلومات-عن-حلم-ربط-شمال-أفريقيا-بجنوبها-1043691434.html
مصر
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104313/69/1043136967_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1156f8f836da6743fed80f2745e8cc1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, جنوب أفريقيا
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, جنوب أفريقيا

بطول 10 آلاف كم... كشف تفاصيل طريق القاهرة – كيب تاون

12:50 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالنيل في القاهرة مصر
النيل في القاهرة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل طريق القاهرة - كيب تاون، الذي تعمل الحكومة المصرية على إنشائه بالتعاون مع عدد من الدول الأفريقية.
وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية أن الطريق يمر بـ9 دول أفريقية، ويبلغ طوله 10 آلاف كم منها 1155 كم داخل مصر، وتنفذ مصر جميع الأعمال حتى معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان على بعد 850 كم شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
وتلتزم مصر بتنفيذ الطريق بأعلى معايير الجودة، حيث أنه من المنتظر أن يعمل الطريق على زيادة حركة التجارة بين البلدن الأفريقية، في ظل إيمان الحكومة المصرية بأن قطاع النقل يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق النهضة الأفريقية، كما تؤمن الحكومة المصرية قيمة الدور الذي تلعبه بلادها مع جنوب أفريقيا ودول أخرى مثل المغرب ونيجيريا وكينيا دورا مهما في هذا المجال.
كيب تاون، جنزب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2019
"طريق القاهرة – كيب تاون"... معلومات عن حلم ربط شمال أفريقيا بجنوبها
11 ديسمبر 2019, 10:46 GMT
من جانبه، شدد ‏رئيس الوفد البرلماني لمقاطعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، على أهمية ربط القاهرة بجنوب أفريقيا، واصفًا ذلك بالحلم الذي ‏يجب أن يتحقق من خلال تنفيذ طريق القاهرة- كيب تاون، معربًا عن فخره بأن بلاده جزء من هذا المشروع.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عاد الحديث مجددا عن المشروع الذي طالما كان حلما يراود شعبي مصر والسودان منذ عقود، والذي تمثل في مقترحات ربط البلدين بواسطة خط "سكك حديدية" ليمثل نواة للتكامل بين الجانبين في المجالات كافة.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، في 9 أكتوبر الماضي، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق منحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي ( 2.5 مليون دولار أمريكي) لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، ليدخل القرار حيز التنفيذ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала