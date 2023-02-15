https://sputnikarabic.ae/20230215/بطول-10-آلاف-كم-كشف-تفاصيل-طريق-القاهرة--كيب-تاون-1073555943.html
بطول 10 آلاف كم... كشف تفاصيل طريق القاهرة – كيب تاون
بطول 10 آلاف كم... كشف تفاصيل طريق القاهرة – كيب تاون
كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل طريق القاهرة - كيب تاون، الذي تعمل الحكومة المصرية على إنشائه بالتعاون مع عدد من الدول الأفريقية. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:50+0000
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وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية أن الطريق يمر بـ9 دول أفريقية، ويبلغ طوله 10 آلاف كم منها 1155 كم داخل مصر، وتنفذ مصر جميع الأعمال حتى معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان على بعد 850 كم شمال العاصمة السودانية الخرطوم.وتلتزم مصر بتنفيذ الطريق بأعلى معايير الجودة، حيث أنه من المنتظر أن يعمل الطريق على زيادة حركة التجارة بين البلدن الأفريقية، في ظل إيمان الحكومة المصرية بأن قطاع النقل يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق النهضة الأفريقية، كما تؤمن الحكومة المصرية قيمة الدور الذي تلعبه بلادها مع جنوب أفريقيا ودول أخرى مثل المغرب ونيجيريا وكينيا دورا مهما في هذا المجال.من جانبه، شدد رئيس الوفد البرلماني لمقاطعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، على أهمية ربط القاهرة بجنوب أفريقيا، واصفًا ذلك بالحلم الذي يجب أن يتحقق من خلال تنفيذ طريق القاهرة- كيب تاون، معربًا عن فخره بأن بلاده جزء من هذا المشروع.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عاد الحديث مجددا عن المشروع الذي طالما كان حلما يراود شعبي مصر والسودان منذ عقود، والذي تمثل في مقترحات ربط البلدين بواسطة خط "سكك حديدية" ليمثل نواة للتكامل بين الجانبين في المجالات كافة.ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، في 9 أكتوبر الماضي، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق منحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي ( 2.5 مليون دولار أمريكي) لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، ليدخل القرار حيز التنفيذ.
https://sputnikarabic.ae/20191211/طريق-القاهرة--كيب-تاون-معلومات-عن-حلم-ربط-شمال-أفريقيا-بجنوبها-1043691434.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, جنوب أفريقيا
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, جنوب أفريقيا
بطول 10 آلاف كم... كشف تفاصيل طريق القاهرة – كيب تاون
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كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل طريق القاهرة - كيب تاون، الذي تعمل الحكومة المصرية على إنشائه بالتعاون مع عدد من الدول الأفريقية.
وأوضحت صحيفة
"الوطن" المصرية أن الطريق يمر بـ9 دول أفريقية، ويبلغ طوله 10 آلاف كم منها 1155 كم داخل مصر، وتنفذ مصر جميع الأعمال حتى معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان على بعد 850 كم شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
وتلتزم مصر بتنفيذ الطريق بأعلى معايير الجودة، حيث أنه من المنتظر أن يعمل الطريق على زيادة حركة التجارة بين البلدن الأفريقية، في ظل إيمان الحكومة المصرية بأن قطاع النقل يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق النهضة الأفريقية، كما تؤمن الحكومة المصرية قيمة الدور الذي تلعبه بلادها مع جنوب أفريقيا ودول أخرى مثل المغرب ونيجيريا وكينيا دورا مهما في هذا المجال.
11 ديسمبر 2019, 10:46 GMT
من جانبه، شدد رئيس الوفد البرلماني لمقاطعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، على أهمية ربط القاهرة بجنوب أفريقيا، واصفًا ذلك بالحلم الذي يجب أن يتحقق من خلال تنفيذ طريق القاهرة- كيب تاون، معربًا عن فخره بأن بلاده جزء من هذا المشروع.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عاد الحديث مجددا عن المشروع الذي طالما كان حلما يراود شعبي مصر والسودان منذ عقود، والذي تمثل في مقترحات ربط البلدين بواسطة خط "سكك حديدية"
ليمثل نواة للتكامل بين الجانبين في المجالات كافة.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، في 9 أكتوبر الماضي، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق منحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي ( 2.5 مليون دولار أمريكي) لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، ليدخل القرار حيز التنفيذ.