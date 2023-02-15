https://sputnikarabic.ae/20230215/بعد-3-سنوات-القضاء-اللبناني-يصدر-حكمه-على-زوج-نانسي-عجرم-بعد-قتله-الشاب-السوري--1073539849.html
بعد 3 سنوات... القضاء اللبناني يصدر حكمه على زوج نانسي عجرم بعد قتله الشاب السوري
بعد 3 سنوات... القضاء اللبناني يصدر حكمه على زوج نانسي عجرم بعد قتله الشاب السوري
قرر القضاء اللبناني، "عدم ملاحقة فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بتهمة القتل، في قضية مقتل الشاب السوري الذي حاول سرقة منزلهما". 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T07:05+0000
2023-02-15T07:05+0000
2023-02-15T07:09+0000
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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "الهيئة الاتهامية في لبنان قضت بمنع محاكمة المدعى عليه، فادي ميخائيل الهاشم، وحفظ الرسوم والنفقات كافة، بسبب التبرير المنصوص عليه في المادة 184 من قانون العقوبات"، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الواقعة.واستندت المحكمة، في حكمها، على أن "الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها فادي الهاشم وخوفه على أسرته دفعته لقتل الشاب السوري عندما اقتحم منزله".وبدأت القصة يوم 5 يناير/ كانون الثاني من عام 2020، عندما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من شاب مسلح، وحينها حاول زوجها فادي الهاشم الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق وأوقعه قتيلا، والذي اتضح أنه يدعى محمد الموسى من سوريا.وبعد العديد من التحقيقات والطعن وإعادة تشريح الجثة، أحيلت القضية إلى الجنايات بعدما أصدرت المحكمة قرارها الظني الأول بإدانة فادي الهاشم بـ"جناية قتل"، واستمرت التحقيقات لمدة 3 سنوات، حتى صدر القرار النهائي، بمنع المحاكمة على فادي الهاشم وبراءته.
https://sputnikarabic.ae/20200107/لم-تكشفها-الكاميرات--شقيق-زوج-نانسي-عجرم-يسرد-تفاصيل-بشعة-عن-مقتل-اللص-الملثم--1043976026.html
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لبنان, أخبار لبنان, منوعات, نانسي عجرم, الأخبار, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, منوعات, نانسي عجرم, الأخبار, أخبار العالم الآن
بعد 3 سنوات... القضاء اللبناني يصدر حكمه على زوج نانسي عجرم بعد قتله الشاب السوري
07:05 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 07:09 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
قرر القضاء اللبناني، "عدم ملاحقة فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بتهمة القتل، في قضية مقتل الشاب السوري الذي حاول سرقة منزلهما".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية
، بأن "الهيئة الاتهامية في لبنان قضت بمنع محاكمة المدعى عليه، فادي ميخائيل الهاشم، وحفظ الرسوم والنفقات كافة، بسبب التبرير المنصوص عليه في المادة 184 من قانون العقوبات"، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الواقعة.
واستندت المحكمة، في حكمها، على أن "الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها فادي الهاشم وخوفه على أسرته دفعته لقتل الشاب السوري عندما اقتحم منزله".
وبدأت القصة يوم 5 يناير/ كانون الثاني من عام 2020، عندما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من شاب مسلح، وحينها حاول زوجها فادي الهاشم
الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق وأوقعه قتيلا، والذي اتضح أنه يدعى محمد الموسى من سوريا.
وبعد العديد من التحقيقات والطعن وإعادة تشريح الجثة
، أحيلت القضية إلى الجنايات بعدما أصدرت المحكمة قرارها الظني الأول بإدانة فادي الهاشم بـ"جناية قتل"، واستمرت التحقيقات لمدة 3 سنوات، حتى صدر القرار النهائي، بمنع المحاكمة على فادي الهاشم وبراءته.