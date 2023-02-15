https://sputnikarabic.ae/20230215/بوريل-يحث-الدول-الأوروبية-على-فتح-مخازن-دباباتها-وإرسالها-لأوكرانيا-1073544058.html
بوريل يحث الدول الأوروبية على فتح مخازن دباباتها وإرسالها لأوكرانيا
بوريل يحث الدول الأوروبية على فتح مخازن دباباتها وإرسالها لأوكرانيا
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدول الأوروبية لفتح مستودعات دباباتها "المرتبة" وتسليمها لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:29+0000
2023-02-15T09:29+0000
2023-02-15T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062321253_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f5c64b32284050d7ac5218e818e98819.jpg
قال بوريل، متحدثًا لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "بعثت برسالة إلى جميع الدول الأوروبية التي لديها مستودعات حديثة، أنها تجمع الغبار في المستودعات ولا تفعل أي شيء".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب سيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230202/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيقوم-بتدريب-15-ألف-جندي-أوكرانيا-إضافيا-1073047557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062321253_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_38a831ba623d53359877fbd0f37e6187.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
بوريل يحث الدول الأوروبية على فتح مخازن دباباتها وإرسالها لأوكرانيا
تابعنا عبر
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدول الأوروبية لفتح مستودعات دباباتها "المرتبة" وتسليمها لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
قال بوريل، متحدثًا لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "بعثت برسالة إلى جميع الدول الأوروبية التي لديها مستودعات حديثة، أنها تجمع الغبار في المستودعات ولا تفعل أي شيء".
وأضاف: "أعطوهم لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لأننا في الربيع والصيف سنواجه أحداثا حاسمة".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب سيكون له تأثير سلبي.