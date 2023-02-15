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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/بوريل-يحث-الدول-الأوروبية-على-فتح-مخازن-دباباتها-وإرسالها-لأوكرانيا-1073544058.html
بوريل يحث الدول الأوروبية على فتح مخازن دباباتها وإرسالها لأوكرانيا
بوريل يحث الدول الأوروبية على فتح مخازن دباباتها وإرسالها لأوكرانيا
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدول الأوروبية لفتح مستودعات دباباتها "المرتبة" وتسليمها لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:29+0000
2023-02-15T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار الاتحاد الأوروبي
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قال بوريل، متحدثًا لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "بعثت برسالة إلى جميع الدول الأوروبية التي لديها مستودعات حديثة، أنها تجمع الغبار في المستودعات ولا تفعل أي شيء".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب سيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230202/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيقوم-بتدريب-15-ألف-جندي-أوكرانيا-إضافيا-1073047557.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

بوريل يحث الدول الأوروبية على فتح مخازن دباباتها وإرسالها لأوكرانيا

09:29 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدول الأوروبية لفتح مستودعات دباباتها "المرتبة" وتسليمها لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
قال بوريل، متحدثًا لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "بعثت برسالة إلى جميع الدول الأوروبية التي لديها مستودعات حديثة، أنها تجمع الغبار في المستودعات ولا تفعل أي شيء".

وأضاف: "أعطوهم لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لأننا في الربيع والصيف سنواجه أحداثا حاسمة".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
جندي أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
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بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي
2 فبراير, 15:59 GMT
صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب سيكون له تأثير سلبي.
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