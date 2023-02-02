https://sputnikarabic.ae/20230202/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيقوم-بتدريب-15-ألف-جندي-أوكرانيا-إضافيا-1073047557.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T15:59+0000
2023-02-02T15:59+0000
2023-02-02T16:11+0000
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وقال بوريل عبر تويتر، إن ذلك يأتي في إطار مهمة المساعدات العسكرية، مما يرفع إجمالي عدد أفراد القوات الأوكرانية المدربة إلى 30 ألف.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 25 مليون يورو (27.5 مليون دولار) على شكل معدات وتدريبات لعمليات إزالة الألغام في أوكرانيا.وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.وأوضح أنه بالإضافة إلى حزمة المساعدات الجديدة، يصل إجمالي المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 3.6 مليار يورو.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.من جانبها، حذرت روسيا من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230202/أوكرانيا-تتلقى-حدا-أدنى-من-التوصيات-حول-عضويتها-في-الاتحاد-الأوروبي-1073039015.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الأوكراني
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الأوكراني
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي
15:59 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 16:11 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي.
وقال
بوريل عبر تويتر، إن ذلك يأتي في إطار مهمة المساعدات العسكرية، مما يرفع إجمالي عدد أفراد القوات الأوكرانية المدربة إلى 30 ألف.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 25 مليون يورو (27.5 مليون دولار) على شكل معدات وتدريبات لعمليات إزالة الألغام في أوكرانيا.
وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا
، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
وأوضح أنه بالإضافة إلى حزمة المساعدات الجديدة، يصل إجمالي المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 3.6 مليار يورو.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
من جانبها، حذرت روسيا من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.