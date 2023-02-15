جمع 6 أطنان من التبرعات ضمن حملة "سبوتنيك" المستمرة لدعم المتضررين في سوريا... صور
14:21 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 15:17 GMT 15.02.2023)
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnik
تستمر عملية جمع التبرعات من روسيا وتجهيزها وتوضيبها ونقلها في إطار حملة التبرعات التي أطلقتها وكالة "سبوتنيك" يوم الجمعة الماضي، بهدف دعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.
وتشارك فرق عاملة في المجال الإعلامي من وكالة "سبوتنيك" بالإضافة إلى متطوعين من روسيا وسوريا والعالم العربي، في عملية استلام التبرعات وتوضيبها وتنظيمها وتغليفها ونقلها.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnik
ومنذ إطلاق الحملة، قبل 5 أيام، وصلت كميات كبيرة من التبرعات من المواطنين الروس والعرب والعاملين في قطاع الإعلام في وكالة "سبوتنيك" والمؤسسة الأم "روسيا سيغودنيا"، تضمنت أصناف مختلفة من البضائع.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnik
وقدم المتبرعون منتجات أساسية على رأسها الأطعمة الجاهزة والمعلبات والحبوب والسكر وحليب الأطفال وأطعمة الأطفال الجاهزة والألبسة والأحذية بمختلف القياسات (للكبار والأطفال) وأدوات التنظيف الشخصية والعامة، وقفازات خاصة بعمليات البحث.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnik
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التبرعات كميات من أجهزة الإنارة والمستلزمات الطبية المختلفة وغيرها، حيث وصلت كمية التبرعات يوم أمس الثلاثاء إلى 6 طن.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnik
ويقوم متطوعون روس وعرب وإعلاميون من الوكالة بعملية فرز للمواد التي تم التبرع بها وتوضيبها وتغليفها في صناديق مخصصة في أحد المراكز وسط العاصمة الروسية موسكو، مع مراعاة متطلبات النقل الجوي، وكتابة نوع الصنف بشكل واضع على الكراتين باللغتين العربية والروسية لمساعدة المتطوعين في سوريا.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnik
أطلقت وكالة "سبوتنيك" حملة تبرعات، يوم الجمعة الماضي، لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وأضرار مادية كبيرة.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnik
ووجدت الفرق العاملة على جمع وتوضيب التبرعات الكثير من الرسائل التي وجهها أطفال من مختلف المدن الروسية إلى أطفال سوريا عبروا فيها عن مشاعر التضامن معهم في محنتهم الحالية، حتى أن بعض الأطفال حاول كتابة هذه الرسائل باللغة العربية مع الرسومات وكلمات الدعم ومشاعر الحب الموجهة إلى الشعب السوري.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnik
ونشرت وكالة "سبوتنيك" بيانا أشارت فيه إلى أن نحو 11 مليون سوري شعروا بآثار الكارثة الطبيعية التي ألمت في البلاد، حيث وجدوا أنفسهم بشكل مؤسف بلا مسكن ولا طعام ولا ملبس بسبب الظروف القاهرة.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
1/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
2/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
3/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
1/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
2/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
3/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
وبيّنت الوكالة أن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضها الغرب على سوريا تسببت أيضا بإعاقة إيصال المساعدات من جميع دول العالم، أو التسبب بعدم وصولها وانقطاعها.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
1/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
2/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
3/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
1/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
2/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
3/3
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
وأشارت الوكالة إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول المبادرة القليلة التي أرسلت بالفعل المنقذين في الساعات الأولى التي تلت الكارثة إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى المساعدات.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
1/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
2/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
3/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
4/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
5/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
6/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
7/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
8/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
9/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
10/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
11/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
12/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
13/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
14/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
15/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
1/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
2/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
3/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
4/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
5/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
6/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
7/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
8/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
9/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
10/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
11/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
12/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
13/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
14/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
15/15
© Sputnik
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
وبناء على ذلك، نظمت وكالة "سبوتنيك" حملة لجمع التبرعات في روسيا بهدف نقلها إلى المناطق المتضررة بشكل عاجل. وتتضمن الحملة جمع المساعدات الأساسية التي من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة المتضررين الذين فقدوا بشكل مفاجئ ومؤسف كل ما لديهم من احتياجات ضرورية.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnik
"سبوتنيك"... نكشف ما يخفيه الآخرون
"سبوتنيك" هي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة، والبث التناظري والرقمي باللغات الروسية والفرنسية والإنجليزية في 80 مدينة من جميع أنحاء العالم وعلى شبكة الإنترنت. وتقوم الوكالة بتوفير أشرطة "سبوتنيك" الإخبارية على مدار الساعة المعلومات لدور النشر الرائدة في جميع أنحاء العالم باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية.
© Sputnikجمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا
© Sputnik
وبدأت وكالة "سبوتنيك" العمل في مجال الإعلام العالمي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.