https://sputnikarabic.ae/20230215/سويسرا-تقر-بصعوبة-نقل-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا-1073555248.html

سويسرا تقر بصعوبة نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا

سويسرا تقر بصعوبة نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا

أصدر المجلس الفيدرالي السويسري بيانا جاء فيه، أن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيكون عملا غير قانوني. 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T12:39+0000

2023-02-15T12:39+0000

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العالم

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وذكر البيان "خلصت مجموعة عمل بقيادة وزارة العدل الفيدرالية إلى أن مصادرة الأصول الروسية الخاصة ليست قانونية بموجب القانون الحالي وهذا الإجراء سيكون مخالفاً للضمانات الدستورية"، مضيفا أن سويسرا تتابع عن كثب هذه الأفكار.وفي وقت سابق، تعهدت السلطات السويسرية بمواصلة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن مصير الأصول الروسية المجمدة. بالإضافة إلى ذلك، أشار المجلس الاتحادي إلى أن إمكانية مصادرة الاحتياطيات الروسية وتشديد اللوائح الجنائية المطبقة على منتهكي العقوبات تتم مناقشتها الآن على المستوى الدولي.وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا، حيث عملت الحكومة السويسرية على تجميع الأصول الروسية في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220923/سويسرا-قد-تنضم-إلى-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-الجديدة-ضد-روسيا-1068139498.html

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