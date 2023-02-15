https://sputnikarabic.ae/20230215/ما-هي-الدول-التي-قدمت-مساعدات-لكل-من-تركيا-وسوريا-في-مواجهة-تداعيات-الزلزال؟-1073544353.html
ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟
ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟
يتواصل تدفق المساعدات إلى تركيا وسوريا منذ وقوع كارثة الزلزال التي تسببت بسقوط عدد كبير من الضحايا في البلدين الجارين، حيث أرسلت الكثير من الدول فرق إنقاذ... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:41+0000
2023-02-15T09:41+0000
2023-02-15T09:41+0000
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ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟
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يتواصل تدفق المساعدات إلى تركيا وسوريا منذ وقوع كارثة الزلزال التي تسببت بسقوط عدد كبير من الضحايا في البلدين الجارين، حيث أرسلت الكثير من الدول فرق إنقاذ ومعدات وخيم وغيرها. وتقدم لكم وكالة "سبوتنيك" قائمة بالدول التي أرسلت مساعدات طارئة إلى تركيا وسوريا.