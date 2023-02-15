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https://sputnikarabic.ae/20230215/ما-هي-الدول-التي-قدمت-مساعدات-لكل-من-تركيا-وسوريا-في-مواجهة-تداعيات-الزلزال؟-1073544353.html
ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟
ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟
يتواصل تدفق المساعدات إلى تركيا وسوريا منذ وقوع كارثة الزلزال التي تسببت بسقوط عدد كبير من الضحايا في البلدين الجارين، حيث أرسلت الكثير من الدول فرق إنقاذ... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟

09:41 GMT 15.02.2023
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يتواصل تدفق المساعدات إلى تركيا وسوريا منذ وقوع كارثة الزلزال التي تسببت بسقوط عدد كبير من الضحايا في البلدين الجارين، حيث أرسلت الكثير من الدول فرق إنقاذ ومعدات وخيم وغيرها. وتقدم لكم وكالة "سبوتنيك" قائمة بالدول التي أرسلت مساعدات طارئة إلى تركيا وسوريا.
ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟ - سبوتنيك عربي
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