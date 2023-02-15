عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تستخدم--الشركات-الخاصة-والبلديات-في-خاركوف-لبناء-خط-دفاعي-1073538611.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تستخدم الشركات الخاصة والبلديات في خاركوف لبناء خط دفاعي
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تستخدم الشركات الخاصة والبلديات في خاركوف لبناء خط دفاعي
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يقوم باستغلال موظفي ومعدات المؤسسات البلدية في مقاطعة خاركوف لبناء خط دفاعي جديد على محور كراسني ليمان. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T05:44+0000
2023-02-15T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065521062_0:25:3316:1890_1920x0_80_0_0_3dde3307b8fac78c103787eb07be0e44.jpg
قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": يقوم العدو ببناء تحصينات جديدة وبناء خط دفاعي جديد، مشيراً إلى أن المشاركة لا تقتصر على الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية في الأعمال الهندسية، ولكن أيضًا تشارك في العمليات مؤسسات بلدية مدنية من مقاطعة خاركوف". كما أشار محاور الوكالة إلى وجود آلات زراعية للمزارع الخاصة في أماكن عمل القوات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على بلدة دفوريتشينوي في مقاطعة خاركوف.وأشارت الدفاع الروسية في بيانها "باتجاه كوبيانسك نتيجة العمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم تحرير بلدة دفوريشنوي بالكامل والواقعة في مقاطعة خاركوف".
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065521062_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_d494b44669fdc94bb9c30127ae9cfb94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تستخدم الشركات الخاصة والبلديات في خاركوف لبناء خط دفاعي

05:44 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 05:58 GMT 15.02.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يقوم باستغلال موظفي ومعدات المؤسسات البلدية في مقاطعة خاركوف لبناء خط دفاعي جديد على محور كراسني ليمان.
قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": يقوم العدو ببناء تحصينات جديدة وبناء خط دفاعي جديد، مشيراً إلى أن المشاركة لا تقتصر على الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية في الأعمال الهندسية، ولكن أيضًا تشارك في العمليات مؤسسات بلدية مدنية من مقاطعة خاركوف".
كما أشار محاور الوكالة إلى وجود آلات زراعية للمزارع الخاصة في أماكن عمل القوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على بلدة دفوريتشينوي في مقاطعة خاركوف.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها "باتجاه كوبيانسك نتيجة العمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم تحرير بلدة دفوريشنوي بالكامل والواقعة في مقاطعة خاركوف".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
13 فبراير, 14:46 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13 فبراير, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала