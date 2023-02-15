https://sputnikarabic.ae/20230215/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تستخدم--الشركات-الخاصة-والبلديات-في-خاركوف-لبناء-خط-دفاعي-1073538611.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تستخدم الشركات الخاصة والبلديات في خاركوف لبناء خط دفاعي
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تستخدم الشركات الخاصة والبلديات في خاركوف لبناء خط دفاعي
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يقوم باستغلال موظفي ومعدات المؤسسات البلدية في مقاطعة خاركوف لبناء خط دفاعي جديد على محور كراسني ليمان. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T05:44+0000
2023-02-15T05:44+0000
2023-02-15T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": يقوم العدو ببناء تحصينات جديدة وبناء خط دفاعي جديد، مشيراً إلى أن المشاركة لا تقتصر على الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية في الأعمال الهندسية، ولكن أيضًا تشارك في العمليات مؤسسات بلدية مدنية من مقاطعة خاركوف". كما أشار محاور الوكالة إلى وجود آلات زراعية للمزارع الخاصة في أماكن عمل القوات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على بلدة دفوريتشينوي في مقاطعة خاركوف.وأشارت الدفاع الروسية في بيانها "باتجاه كوبيانسك نتيجة العمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم تحرير بلدة دفوريشنوي بالكامل والواقعة في مقاطعة خاركوف".
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تستخدم الشركات الخاصة والبلديات في خاركوف لبناء خط دفاعي
05:44 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 05:58 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يقوم باستغلال موظفي ومعدات المؤسسات البلدية في مقاطعة خاركوف لبناء خط دفاعي جديد على محور كراسني ليمان.
قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": يقوم العدو ببناء تحصينات جديدة وبناء خط دفاعي جديد، مشيراً إلى أن المشاركة لا تقتصر على الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية في الأعمال الهندسية، ولكن أيضًا تشارك في العمليات مؤسسات بلدية مدنية من مقاطعة خاركوف".
كما أشار محاور الوكالة إلى وجود آلات زراعية للمزارع الخاصة في أماكن عمل القوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت
وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على بلدة دفوريتشينوي في مقاطعة خاركوف.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها "باتجاه كوبيانسك نتيجة العمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم تحرير بلدة دفوريشنوي بالكامل والواقعة في مقاطعة خاركوف".