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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/نظام-كييف-يخلي-مؤسسات-الدولة-في-تشاسوف-يار--1073540817.html
نظام كييف يخلي مؤسسات الدولة في تشاسوف يار
نظام كييف يخلي مؤسسات الدولة في تشاسوف يار
كشف خبير عسكري روسي، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية بدأت بإخلاء المسؤولين والشركات من مدينة تشاسوف يار في دونباس. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T07:48+0000
2023-02-15T07:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "لوحظ إخلاء مؤسسات الدولة من العاملين في مدينة تشاسوف يار".وأوضح ماروتشكو أنه لا يتم إخلاء المستشفيات، ولكن يجري تحضير المرضى المتعافين للخروج بشكل عاجل.وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن القوات الروسية تقاتل في منطقة باراسكوفييفكا.وأشار إلى أن تحرير منطقة باراسكوفييفكا سيجعل من الممكن قطع طريق الإمداد الأخير للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك - الطريق من تشاسوف يار.تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمالي غورلوفكا، ويعد هذا المحور مهم لتزويد القوات المسلحة لأوكرانيا في دونباس
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
https://sputnikarabic.ae/20230215/سلطات-زابوروجيه-كييف-تريد-قطع-الممر-البري-المؤدي-إلى-شبه-جزيرة-القرم-1073539391.html
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روسيا

نظام كييف يخلي مؤسسات الدولة في تشاسوف يار

07:48 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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كشف خبير عسكري روسي، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية بدأت بإخلاء المسؤولين والشركات من مدينة تشاسوف يار في دونباس.
قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "لوحظ إخلاء مؤسسات الدولة من العاملين في مدينة تشاسوف يار".
وأوضح ماروتشكو أنه لا يتم إخلاء المستشفيات، ولكن يجري تحضير المرضى المتعافين للخروج بشكل عاجل.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
13 فبراير, 14:46 GMT
وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن القوات الروسية تقاتل في منطقة باراسكوفييفكا.
وأشار إلى أن تحرير منطقة باراسكوفييفكا سيجعل من الممكن قطع طريق الإمداد الأخير للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك - الطريق من تشاسوف يار.
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: كييف تريد قطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم
06:38 GMT
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمالي غورلوفكا، ويعد هذا المحور مهم لتزويد القوات المسلحة لأوكرانيا في دونباس
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
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