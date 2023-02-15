https://sputnikarabic.ae/20230215/نظام-كييف-يخلي-مؤسسات-الدولة-في-تشاسوف-يار--1073540817.html
نظام كييف يخلي مؤسسات الدولة في تشاسوف يار
نظام كييف يخلي مؤسسات الدولة في تشاسوف يار
كشف خبير عسكري روسي، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية بدأت بإخلاء المسؤولين والشركات من مدينة تشاسوف يار في دونباس. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T07:48+0000
2023-02-15T07:48+0000
2023-02-15T07:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "لوحظ إخلاء مؤسسات الدولة من العاملين في مدينة تشاسوف يار".وأوضح ماروتشكو أنه لا يتم إخلاء المستشفيات، ولكن يجري تحضير المرضى المتعافين للخروج بشكل عاجل.وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن القوات الروسية تقاتل في منطقة باراسكوفييفكا.وأشار إلى أن تحرير منطقة باراسكوفييفكا سيجعل من الممكن قطع طريق الإمداد الأخير للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك - الطريق من تشاسوف يار.تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمالي غورلوفكا، ويعد هذا المحور مهم لتزويد القوات المسلحة لأوكرانيا في دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20230215/سلطات-زابوروجيه-كييف-تريد-قطع-الممر-البري-المؤدي-إلى-شبه-جزيرة-القرم-1073539391.html
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روسيا
نظام كييف يخلي مؤسسات الدولة في تشاسوف يار
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كشف خبير عسكري روسي، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية بدأت بإخلاء المسؤولين والشركات من مدينة تشاسوف يار في دونباس.
قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "لوحظ إخلاء مؤسسات الدولة من العاملين في مدينة تشاسوف يار".
وأوضح ماروتشكو أنه لا يتم إخلاء المستشفيات، ولكن يجري تحضير المرضى المتعافين للخروج بشكل عاجل.
وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن القوات الروسية تقاتل في منطقة باراسكوفييفكا.
وأشار إلى أن تحرير منطقة باراسكوفييفكا سيجعل من الممكن قطع طريق الإمداد الأخير للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك - الطريق من تشاسوف يار.
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمالي غورلوفكا، ويعد هذا المحور مهم لتزويد القوات المسلحة لأوكرانيا في دونباس