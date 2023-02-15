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https://sputnikarabic.ae/20230215/وصول-طائرات-عسكرية-بيلاروسية-إلى-سوريا-لتقديم-المساعدة-للمتضررين-من-الزلزال-1073553484.html
وصول طائرات عسكرية بيلاروسية إلى سوريا لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال
وصول طائرات عسكرية بيلاروسية إلى سوريا لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بوصول طائرات بيلاروسية تحمل مشفاً ميدانيا ومواد طبية، وعلى متنها أربعون طبيبا من مختلف الاختصاصات لتقديم المساعدة... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T11:53+0000
2023-02-15T11:53+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن رئيس الفريق الطبي للمهام الخاصة للجيش البيلاروسي، العقيد أندريه غورينوفيتش، أن طائرتين بيلاروسيتين تحملان مشفى ميدانيا ومواد طبية وعلى متنهما كادر طبي من مختلف الاختصاصات لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، مبيناً أنه خلال يومين سيتم تجهيز مشفى متنقل في منطقة الإسماعيلية في حلب لاستقبال 70 حالة يومياً من عمليات واستشارات طبية، كما ستتم زيارة كل مراكز الإيواء الموجودة في المنطقة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين.بدورها، ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيانها: "وصل أطباء تابعون للجيش البيلاروسي إلى سوريا لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال، حيث يتم تفريغ المساعدات الطبية ذات الأغراض الخاصة للمركز الطبي العسكري الرئيسي للقوات المسلحة".وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الآلاف جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/ما-هي-الدول-التي-قدمت-مساعدات-لكل-من-تركيا-وسوريا-في-مواجهة-تداعيات-الزلزال؟-1073544353.html
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وصول طائرات عسكرية بيلاروسية إلى سوريا لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال

11:53 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Munzer Saidبتوجيه من بوتين.. فتح مستودعات الأغذية في "حميميم " لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا
بتوجيه من بوتين.. فتح مستودعات الأغذية في حميميم لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Munzer Said
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بوصول طائرات بيلاروسية تحمل مشفاً ميدانيا ومواد طبية، وعلى متنها أربعون طبيبا من مختلف الاختصاصات لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال.
وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن رئيس الفريق الطبي للمهام الخاصة للجيش البيلاروسي، العقيد أندريه غورينوفيتش، أن طائرتين بيلاروسيتين تحملان مشفى ميدانيا ومواد طبية وعلى متنهما كادر طبي من مختلف الاختصاصات لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، مبيناً أنه خلال يومين سيتم تجهيز مشفى متنقل في منطقة الإسماعيلية في حلب لاستقبال 70 حالة يومياً من عمليات واستشارات طبية، كما ستتم زيارة كل مراكز الإيواء الموجودة في المنطقة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين.
ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
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ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟
09:41 GMT
بدورها، ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيانها: "وصل أطباء تابعون للجيش البيلاروسي إلى سوريا لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال، حيث يتم تفريغ المساعدات الطبية ذات الأغراض الخاصة للمركز الطبي العسكري الرئيسي للقوات المسلحة".
وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الآلاف جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية في البلدين.
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