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https://sputnikarabic.ae/20230216/أوستن-لن-نتوقف-عن-مطالبة-الصين-بإعادة-فتح-خطوط-الاتصال-على-الرغم-من-حادث-المنطاد--1073578480.html
أوستن: لن نتوقف عن مطالبة الصين بإعادة فتح خطوط الاتصال على الرغم من حادث المنطاد
أوستن: لن نتوقف عن مطالبة الصين بإعادة فتح خطوط الاتصال على الرغم من حادث المنطاد
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه لن يتوقف عن مطالبة الصينيين بإعادة فتح خطوط الاتصال بعد أن أسقط الجيش الأمريكي منطاد صيني يزعم أنه يقوم بمراقبة في... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T01:51+0000
2023-02-16T01:51+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية في مقابلة بثت يوم الأربعاء: "عندما يحدث شيء ما، فإنهم [الصين] يميلون بطريقة ما إلى إغلاق قنوات الاتصال العسكرية الخاصة بهم".وأضاف: "أعتقد أن هذا أمر خطير، لكنه لن يمنعني من الاستمرار في تشجيعهم على فتح خطوط الاتصال. أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
https://sputnikarabic.ae/20230208/نهاية-قصة-المنطاد-الصيني-الذي-أرعب-الولايات-المتحدة-1073272144.html
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الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

أوستن: لن نتوقف عن مطالبة الصين بإعادة فتح خطوط الاتصال على الرغم من حادث المنطاد

01:51 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه لن يتوقف عن مطالبة الصينيين بإعادة فتح خطوط الاتصال بعد أن أسقط الجيش الأمريكي منطاد صيني يزعم أنه يقوم بمراقبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية في مقابلة بثت يوم الأربعاء: "عندما يحدث شيء ما، فإنهم [الصين] يميلون بطريقة ما إلى إغلاق قنوات الاتصال العسكرية الخاصة بهم".
هذه الصورة مقدمة من البحرية الأمريكية تظهر البحارة المعينين في المجموعة 2 للتخلص من الذخائر المتفجرة يستعيدون بالون مراقبة على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ميرتل بيتش، ساوث كارولينا ،5 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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وأضاف: "أعتقد أن هذا أمر خطير، لكنه لن يمنعني من الاستمرار في تشجيعهم على فتح خطوط الاتصال. أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.
وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
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