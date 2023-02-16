https://sputnikarabic.ae/20230216/إسرائيل-تقدم-مساعدات-بقيمة-200-مليون-دولار-إلى-أوكرانيا-1073623279.html
إسرائيل تقدم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا
إسرائيل تقدم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن إسرائيل مستعدة لإرسال 200 مليون دولار من المساعدات إلى أوكرانيا ودعم خطة السلام التي وضعها رئيسها فلاديمير زيلينسكي. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T17:20+0000
2023-02-16T17:20+0000
2023-02-16T17:20+0000
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وقال الدبلوماسي الإسرائيلي خلال لقاء ثنائي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في كييف، اليوم الخميس "أنا فخور بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.ووصل كوهين أيضًا اليوم الخميس إلى مدينة بوتشا خلال زيارة رسمية لأوكرانيا. وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، فقد وضع إكليلا من الزهور على المقبرة الجماعية لـ 116 من السكان المحليين. كما زار رئيس وزارة الخارجية الإسرائيلية مجمع بابي يار التذكاري. وقال إن هذه الزيارة يجب أن تظهر تضامن إسرائيل مع شعب الجمهورية. وأشار كوهين إلى أن الجانب الإسرائيلي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية.في 12 فبراير/ شباط، أكدت إسرائيل استعدادها لأن تكون وسيطا في المفاوضات بين موسكو وكييف. وأشار السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل برودسكي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث عن ذلك من قبل.
https://sputnikarabic.ae/20230216/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يزور-ضواحي-كييف-فيديو-وصور-1073606407.html
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العالم, إسرائيل, مساعدة, أخبار أوكرانيا
العالم, إسرائيل, مساعدة, أخبار أوكرانيا
إسرائيل تقدم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن إسرائيل مستعدة لإرسال 200 مليون دولار من المساعدات إلى أوكرانيا ودعم خطة السلام التي وضعها رئيسها فلاديمير زيلينسكي.
وقال الدبلوماسي الإسرائيلي خلال لقاء ثنائي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في كييف، اليوم الخميس "أنا فخور بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وشدد كوهين على أنه من المفترض أن يتم إنفاق مبلغ 200 مليون دولار على المساعدات الإنسانية، لكن نظيره الأوكراني أكد أن "المساعدات الإنسانية مهمة، لكن قبل كل شيء من المهم كسب هذه الحرب".
ووصل كوهين أيضًا اليوم الخميس إلى مدينة بوتشا خلال زيارة رسمية لأوكرانيا. وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، فقد وضع إكليلا من الزهور على المقبرة الجماعية لـ 116 من السكان المحليين. كما زار رئيس وزارة الخارجية الإسرائيلية مجمع بابي يار التذكاري. وقال إن هذه الزيارة يجب أن تظهر تضامن إسرائيل مع شعب الجمهورية. وأشار كوهين إلى أن الجانب الإسرائيلي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية.
في 12 فبراير/ شباط، أكدت إسرائيل استعدادها لأن تكون وسيطا في المفاوضات بين موسكو وكييف. وأشار السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل برودسكي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث عن ذلك من قبل.